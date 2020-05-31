Российский вирусолог раскритиковал новую версию происхождения коронавируса

Москва, 31 мая. Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альштейн раскритиковал новую версию китайских ученых о происхождении коронавируса.

Научные сотрудники Национального центра по профилактике и контролю заболеваний в КНР ранее заявили, что рынок диких животных в городе Ухань на был источником коронавируса SARS-CoV-2, как считалось до этого, а «сам пал жертвой инфекции», сообщает газета «Известия».

Альштейн отмечает, что у таких выводов нет строгих результатов. По его мнению, что-либо пересматривать не имеет смысла.

«Такие исследования дают штучные результаты. Был один положительный результат. От него могло все и пойти. Сейчас там отрицательные результаты — ну, и что!» — отметил российский ученый.

Вирусолог подчеркнул, что для пандемии COVID-19 новое исследование китайских ученых не имеет принципиального значения. По его мнению, коронавирус SARS-CoV-2, скорее всего, возник естественным путем.

«Начинаются споры. Не важно, кто виноват. Скорее всего, их просто нет, и все это произошло естественным путем», — цитирует Альштейна НСН.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что источником заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии COVID-19.

К настоящему времени количество инфицированных во всем мире превысило 6 млн человек, более 367 тыс. случаев закончились летальным исходом, сообщает RT. В России выявлено свыше 396 тыс. заболевших, скончались более 4,5 тыс. заболевших.