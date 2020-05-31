Онколог рассказала о тяжелых последствиях курения электронных сигарет

Москва, 31 мая. Спровоцировать развитие рака могут любые формы употребления табака, в том числе и в современных курительных приборах, заявила ведущий онколог медицинского центра СМ-Клиника Ольга Поспелова.

Напомним, что 31 мая отмечается Всемирный день без табака.

Специалист предложила рассмотреть основные компоненты электронной сигареты: никотин, глицерин, пропилен гликоль и ароматизаторы. По ее словам, относительно безопасными считаются лишь два первых составляющих смеси. При этом никотин неблагоприятно воздействует на слизистую оболочку.

«Под его негативное влияние также попадают эндокринная, сердечно-сосудистая, нервная системы. Из-за никотина страдают трахея, гортань, носоглотка», — объясняет Поспелова.

Она говорит, что глицерин при нагревании распадается на сильное канцерогенное вещество, которое относится к первому классу опасности. Поспелова отмечает, что любой вариант употребления никотина представляет опасность для организма. Она заявила, что курение чревато не только раком легких, но и другими страшными последствиями.

«Привычка может вызывать онкологические заболевания гортани, ротовой полости, пищевода, почек, мочевого пузыря», — перечислила специалист.

Врач подчеркивает, что опасен и жевательный табак — он провоцирует рак губы и языка.

До этого сообщалось, что с 20 мая в Евросоюзе вводится запрет на продажу сигарет с ментолом и фруктовыми ароматами. Причиной запрета стало то, что добавки смягчают запах табака и делают сигареты более привлекательными для начинающих курильщиков. Закон является частью антитабачной программы Европейского союза, которая вступила в силу в 2016 году.