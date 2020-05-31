В Раде заявили о необходимости вернуть Украине российский рынок

Киев, 31 мая. Промышленность Украины не сможет восстановиться до прежнего уровня без рынков России и стран СНГ, заявила депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Наталья Королевская.

Парламентарий подвергла критике согласованный украинским кабмином план стимулирования экономики для преодоления последствий пандемии. Королевская убеждена, что эта программа не поможет восстановить промышленность.

«Эта так называемая стратегия точно не спасет промышленность, потому что без возврата потерянных рынков России и стран бывшего СНГ, на которые всегда ориентировались наши крупные предприятия, промышленность не вернется на прежний уровень», — отметила депутат.

Она подчеркнула, что попытки борьбы за расширение квот для Украины на европейском рынке также не повлияют на ситуацию. Королевская говорит, что украинские предприятия никогда не ориентировались на рынки ЕС, в глазах которого Украина является всего лишь «сырьевым придатком».

«Промышленность мы сможем восстановить, только вернув старые рынки сбыта и сняв экономическую блокаду с неподконтрольного Донбасса, который всегда являлся основным «добытчиком» сырья для отечественной промышленности», — резюмировала парламентарий.

Ранее Наталья Королевская заявляла, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и его правительство должны выйти из ступора и перестать ставить эксперименты на стране. Она отмечала, что в противном случае придется распустить парламент, провести перевыборы и сформировать профессиональное правительство национального единства.