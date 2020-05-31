Ученые определили отвечающий за стройность ген

Таллин, 31 мая. Группа ученых из Австрии, Канады и Эстонии выяснила, что некоторые люди не следят за питанием и не набирают вес благодаря особому гену.

В исследовании участвовали порядка 47 тыс. жителей Эстонии. Ученые сравнивали гены у людей со средним весом и их стройных соотечественников и определили, что на стройность оказывает влияние ген киназа анапластической лимфомы (ALK). При его низком уровне организм человека оказывается более устойчивым к набору лишнего веса.

Чтобы проверить полученные данные, авторы работы «отключили» ген ALK у лабораторных мышей. В результате животные стали стройнее, хотя их физические нагрузки и рацион не поменялись. При одинаковом количестве пищи мыши просто сжигали больше калорий.

Ранее диетолог, доктор медицинских наук РАЕН Алексей Ковальков заявил, что основная причина, по которой люди набирают вес во время карантина — стресс, сообщает газета «Известия». По его словам, постоянная потребность в общении вызывает стресс, а стресс ведет к выработке гормона кортизола, который способствует быстрому набору веса.

Врач-диетолог и гастроэнтеролог Ксения Селезнева рассказала, что после самоизоляции вернуть себя в форму и восполнить витаминный баланс поможет употребление овощей, причем в неограниченном количестве.