Захарова назвала происходящее в США национальной трагедией

Москва, 31 мая. Национальная трагедия в правочеловеческой сфере произошла в США, кадры протестов, которые были спровоцированы убийством афроамериканца Джорджа Флойда, вызывают ужас и чувство сострадания, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«История все расставляет на свои места <…> В моих словах нет ни доли злорадства, потому что те кадры, которые облетели весь мир, вызывают ужас и оторопь», — сказала Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

Представитель МИД подчеркнула, что испытывает «сострадание к народу, который раздираем такими жуткими противоречиями», а также искренне сопереживает жителям США из-за этих трагических событий.

«Это национальная трагедия, которая вскрыла то, о чем они, наверное, не хотели ни говорить, ни слушать, и то, в чем поучали весь мир, а именно — трагедия в той самой правочеловеческой сфере, в той самой области, которую они всегда для себя считали решенной и беспроблемной», — отметила Захарова.

По ее словам, лидерство в правочеловеческой сфере, которое Вашингтон сам себе приписал, оказалось «не лидерством».

Дипломат напомнила, что Соединенные Штаты покинули Совет по правам человека (СПЧ) ООН в 2018 году. Захарова говорит, что американские власти понимали, что происходит внутри страны, поэтому и вышли из СПЧ.

Ранее сообщалось, что генпрокурор США Уильям Барр обвинил анархистов и ультралевых в подстрекательстве к беспорядкам в американских городах, пообещав бороться с активистами, которые пересекают границы штатов с целью поучаствовать в акциях протеста.

Напомним, что массовые беспорядки начались в Миннеаполисе и перекинулись на другие штаты после того, как в Интернете был опубликован видеоролик с задержанием афроамериканца Джорджа Флойда. Один из полицейских повалил мужчину, которого подозревали в использовании фальшивой купюры, на землю и прижал шею задержанного коленом к асфальту. Флойд не сопротивлялся и говорил, что не может дышать. Позднее он скончался в реанимации.