Лифт с людьми рухнул в ТЦ Благовещенска, появились первые подробности

Благовещенск, 31 мая. В благовещенском торговом центре сорвался лифт, есть пострадавшие, сообщает СУ Следственного комитета РФ по Амурской области.

Отмечается, что 30 мая в торговом центре «Острова» с высоты второго этажа сорвался грузовой лифт. На место происшествия прибыли спасатели. Из кабины были извлечены двое рабочих. Следователи инициировали проверку по факту происшествия.

«По данному факту следственным отделом по городу Благовещенск СУ СК РФ по Амурской области проводится доследственная проверка», — сказано в сообщении.

Пострадавшим рабочим была оказана медицинская помощь. Известно, что один мужчина находится в тяжелом состоянии. Состояние второго оценивается как средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что рабочий был насмерть придавлен лифтом на Кировском заводе в Петербурге. Мужчина погиб на месте. Инцидент произошел во время ремонтных работ. Рабочий чинил лифт, когда на него упал противовес. Прибывшие на место врачи констатировали смерть.