Трамп решил пригласить Россию на саммит G7

Вашингтон, 31 мая. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен перенести саммит G7 до сентября и пригласить на него еще четыре государства, в том числе Россию.

«Президент сообщил некоторые новости о G7, которые разрешил использовать нам под запись. Он откладывает его до сентября и планирует пригласить Россию, Южную Корею, Австралию и Индию», — сообщают журналисты, близкие к администрации Трампа.

Ранее американский президент заявлял, что «большая семерка» не является в должной мере представителем того, что сейчас происходит в мире. Он подчеркнул, что это «очень устаревшая группа стран».

В свою очередь, директор Белого дома по стратегическим коммуникациям Алисса Фара отмечала, что саммит расширенной группы государств позволит обсудить вопросы, связанные с Китаем.

«Алисса Фара сказала, что саммит сведет вместе наших традиционных союзников, чтобы поговорить о том, как иметь дело с будущим КНР», — передают журналисты.

Недавно Дональд Трамп писал в Twitter, что хочет провести очередной саммит G7 в очном формате, несмотря на ограничения, вызванные пандемией коронавируса. Изначально планировалось, что встреча пройдет 10-12 июня. Позже в Белом доме сообщали, что саммит состоится до конца июня.

Российский сенатор Алексей Пушков до этого отмечал, что причиной отказа канцлера ФРГ Ангелы Меркель от посещения саммита G7 стала вовсе не боязнь коронавируса, а острые разногласия по газопроводу «Северный поток — 2». Отмечается, что большинство европейских государств поддерживают проект газопровода, так как заинтересованы в бесперебойных поставках ресурса. США же выступают против, поскольку стремятся продавать Европе свой сжиженный природный газ.