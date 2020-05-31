Пьяный военный ВСУ лишился стопы, подорвавшись на «дружеской» мине

Киев, 31 мая. Пьяный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) лишился стопы, подорвавшись на «дружеской» мине. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Яков Осадчий.

По его словам, командование 30 бригады продолжает скрывать небоевые потери от общественности и родственников погибших. В подавляющем большинстве случаев гибель военнослужащих связана с подрывами на собственных минах.

Один из инцидентов произошел в районе населенного пункта Катериновка. По данным Народной милиции ЛНР, по приказу командира 1-го батальона 30 бригады ВСУ Кибальникова, военнослужащие в районе населенного пункта Катериновка устанавливали минно-взрывные заграждения. «Воспользовавшись отсутствием контроля со стороны командования» группа во главе с младшим сержантом Савеном употребила спиртные напитки.

В результате украинские военные сбились с пути и попали в зону ответственности соседней роты. Там глава группы подорвался на мине ПМН-2.

«С оторванной стопой, в тяжелом состоянии, боевика доставили в госпиталь города Северодонецк», — цитирует Осадчего «ПолитНавигатора».

Ранее в ЛНР сообщили, что на своих же минах насмерть подорвались трое украинских силовиков. Официальный представитель Народной милиции ЛНР отметил, что командование ОТГ «Север» «распорядилось активизировать минирование местности», поскольку опасается действий Народной милиции по переносу линии соприкосновения от населенных пунктов и критически важных объектов республики.

В подразделения 25 и 93 бригады, по его словам, были направлены группы минирования от 143 центра разминирования ВСУ. В результате за четыре дня погибли трое украинских военнослужащих, подорвавшихся на противопехотных минах. Еще пятеро получили ранения и различные травмы, включая ампутацию конечностей.