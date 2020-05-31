Пригожин вступился за Валерию после ее слов о «дебильной» аудитории

Москва, 31 мая. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин разъяснил высказывание своей жены певицы Валерии о «дебильной» аудитории, которое она допустила во время телефонной беседы с Анитой Цой на съемках одного из YouTube-шоу.

В ходе разговора Валерия не приняла приглашение своей коллеги. Она отказалась участвовать в челленджах и проводить прямой эфир в Instagram. При этом она заявила, что «аудитория дебильная стала», и предложения ей кажутся глупыми и мелкими. Высказывание певицы задело некоторых ее поклонников.

«Она сказала, что не может позволить себе в определенное время вот эти все дебильные штучки которые делают взрослые люди, это смотрится комично. Вот и все. Ну представляете, вы сейчас будете там наряду с маленькими детьми паясничать, это будет смотреться смешно. Вот что она сказала», — объяснил Иосиф Пригожин.

Ранее певица Валерия в комментариях ответила на критику слов ее мужа о «бедственном» положении артистов. Музыкант Сергей Шнуров с иронией призвал помочь Пригожину и Валерии «кто чем может на еду». Один из поклонников поинтересовался у Валерии, на какой адрес он может выслать ей сосиски из «Пятерочки». Певица в ответе уточнила, что у них есть деньги на существование, однако некоторые артисты сейчас находятся в действительно тяжелом положении.