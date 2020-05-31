Киев, 31 мая. Наполненность водохранилищ Крыма в этом году оказалась на критически низком уровне, но Украина не должна возобновлять поставки по Северо-Крымскому каналу. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил экс-министр туризма Крыма Александр Лиев.

По словам бывшего крымского министра, за годы независимости такого уровня наполненности водохранилищ не было никогда. В первую очередь это касается питьевых водохранилищ. Ситуацию Лиев считает критической.

«В этом году многие из крымчан на себе почувствуют проблему с водой, с объемом и качеством. Продолжается минерализация скважин, поэтому в этом году качество будет на грани закрытия скважин. За последние пять лет Крым уже потерял почти 200 скважин», – цитирует Лиева портал «ПолитНавигатор».

Экс-министр также заявил, что запустить Северо-Крымский канал «физически невозможно», так как он разрушен. Лиев призвал продолжать водную блокаду полуострова.

«И не нужно его запускать – он будет обеспечивать потребности, которые будут смягчать действие санкций», – заявил бежавший в Киев чиновник.

Воссоединение Крыма с РФ произошло в 2014 году по итогам народного референдума. Процедура голосования была проведена в соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. На это неоднократно указывала Москва. Однако утвердившиеся на Украине после государственного переворота в 2014 году власти, не признают результаты волеизъявления крымчан.

Ранее RT сообщило, что руководство Крыма просит правительство РФ отменить некоторые требования Роспотребнадзора к организации отдыха в санаториях и на пляжах в условиях пандемии COVID-19. По словам главы региона Сергея Аксенова, «эти требования невыполнимы для большинства санаторно-курортных организаций».

В частности, власти Крыма просят полностью отменить требование об обязательном тестировании на COVID-19 для сотрудников предприятий курортной сферы и прибывающих в Крым туристов.