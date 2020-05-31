Алферова призналась, что постоянно плакала в браке с Абдуловым

Москва, 31 мая. Ирина Алферова и Александр Абдулов прожили вместе 17 лет. После их расставания актриса признавалась, что тяжело переживает развод. Недавно Алферова раскрыла подробности совместной жизни с Абдуловым.

Брак артистов продолжался с 1976 по 1993 год. По словам Алеферовой, Абдулов все время уделял работе. Актриса признается, что за годы совместной жизни так и не смогла принять неугомонный нрав Александра, его любвеобильность, а также страсть к приключениям. Она говорит, что не получала должной заботы от супруга, поэтому была вынуждена прервать отношения.

«Он очень много натворил в этой жизни, но я его понимаю. Просто мне нужно было в жизни другое. Так как я актриса, я хотела больше внимания. От Абдулова мне совсем ничего не доставалось, я все время плакала», — делится откровениями актриса.

Алферова говорит, что сейчас уже не вспоминает старые обиды. Перед глазами у нее стоит их последняя встреча, когда Абдулов был неизлечимо болен.

«Я верила, что он поправится, он был очень энергичным. Он очень долго рассказывал мне о своих планах, когда мы увиделись в Кремле», — рассказывает Алферова.

Александр Абдулов скончался в 2008 году от рака легких. За месяц до смерти он был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Ранее известная певица Азиза спустя много лет призналась в тайном романе с актером Александром Абдуловым. Азиза пришла в качестве гостьи на телепрограмму «Секрет на миллион». Во время эфира певица сделала пикантное заявление, тем самым удивив ведущую Леру Кудрявцеву.