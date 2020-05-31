Экс-солист «Отпетых мошенников» работает таксистом из-за безденежья

Москва, 31 мая. Бывший солист группы «Отпетые мошенники», певец Гарик Богомазов начал работать таксистом из-за безденежья.

Семью Богомазова преследует черная полоса. Несколько лет экс-солист «Отпетых мошенников» не может решить спорный вопрос с бывшей супругой Юлией, которая с помощью приставов пытается взыскать с исполнителя задолженность по алиментам. Музыкант отказывается их платить, оспаривая сумму.

Кроме того, по данным СМИ, у артиста мог возникнуть конфликт с сестрой. Однако эту информацию отрицает друг звезды по имени Юрий.

«Это какая-то чушь про его сестру. Сейчас Игорь вынужден работать таксистом. Сами знаете, как пострадали артисты из-за экономических проблем в стране. Вот и пустил неприятный слух о себе, чтобы заработать денег в какой-нибудь программе... Но Игорь все равно молодец, не каждый из знаменитостей переступил бы через себя и отправился таксовать», — цитирует мужчину журнал «СтарХит».

Ранее СМИ сообщили, что сестра Богомазова приватизировала апартаменты их родителей в Санкт-Петербурге и через суд собирается вычеркнуть из списка жильцов брата с шестимесячным племянником. По словам супруги артиста Виктории, квартира принадлежит родителям, и музыкант был прописан в ней с 1979 года.

Женщины отметила, что с момента подачи иска родственница так и не встретилась с братом. Все это время сестра Богомазова «прикрывалась» тем, что «мама болеет», указала Виктория.

Супруга Богомазова также отмечала, что у экс-солиста «Отпетых мошенников» нет доступа к общению с матерью. Городской телефон сестра не берет, по мобильному мать не отвечает. Виктория не исключила, что сестра могла забрать телефон у мамы.

По словам супруги певца, Евгения делала все, чтобы брат не появлялся в квартире, и назначала встречи в кафе.