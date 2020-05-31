Львовский журналист-русофоб высказался за уничтожение жителей Крыма и Донбасса

Киев, 31 мая. Украина должна осуществить тотальную блокаду Крыма и Донбасса, чтобы полностью уничтожить население этих регионов, любые отношения с этими территориями – это «финансирование терроризма», заявил львовский телеведущий Остап Дроздов.

По словам журналиста, известного своими русофобскими высказываниями, он сторонник «тотальный, глухой, безальтернативной блокады Крыма и Донбасса». Он отмечает, что была бы его воля, то «Крым сидел бы без воды, без света, без ничего».

«Хотели Путина — умирайте, мойтесь в лужах, жрите привозную воду с русского континента, хотели к Путину — пожалуйста. Еще и мост вам провел, езжайте туда за водой питьевой», — заявил Дроздов.

Также он назвал донбасских пенсионеров «КГБшными недобитками».

Ранее Остап Дроздов в эфире своего интернет-канала оскорбил народ Украины, назвав его «паскудным». По его словам, украинцы «испорчены технологиями Кремля». Он осудил сограждан за то, что они привыкли к «длительной оккупации» и не стремятся к строительству «своего национального пространства».

Журналист известен неоднозначными высказываниями в адрес россиян и русскоязычных украинцев. В начале мая он говорил, что русскоязычные гости Львова, которые не разговаривают на «мове», должны развернуться и уехать на вокзал. Дроздов недоволен, что львовские официанты обслуживают русскоязычных клиентов «по-ихнему».