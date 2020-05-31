Поклонники не узнали «располневшую» Королеву на опубликованном Шурой фото

Москва, 31 мая. Поклонники не узнали «располневшую» певицу Наташу Королеву на неудачном фото. Снимок со звездой опубликовал на своей странице в Instagram известный под псевдонимом Шура исполнитель Александр Медведев.

На фотографии обычно кажущаяся юной Королева выглядит значительно старше. Подписчикам также показалось, что певица несколько поправилась.

«Королева все барашки на голове крутит, почти в 50 лет…» — написал один из пользователей.

«Ааааа....вон как, оказывается, с голоду пухнут....а то слышала да не видела... бедная Наташенька..» — иронизировала подписчица.

«Наташа поправилась чутка на самоизоляции!» — подтвердила комментатор.

«Не узнала Королеву! Видно, что была долго на самоизоляции», — критически заключила подписчица.

«Ладно хоть у Наташки работа есть, будет чем Тарзана накормить в тяжелое время», — пошутила комментатор.

Многие пользователи напоминали Королевой об истории с ее мужем, известным как стриптизер Тарзан бодибилдером и певцом Сергеем Глушко, который пожаловался на условия жизни в период пандемии и потребовал у государства помочь артистам в это непростое время. До эпидемии коронавируса Глушко владел собственным фитнес-центром. Некоторое время спортсмены посещали клуб, расположенный в центре Москвы, однако затем Тарзан расторг договор аренды, а оборудование перевез к себе на дачу.

Супруг Королевой пожаловался, что коронавирус серьезно ударил по их семейному бюджету. По словам звезды, артисты будут последними, кто начнет снова зарабатывать деньги, потому что их деятельность связана с массовым скоплением людей. Также Тарзан возмутился, что люди считают артистов самыми богатыми в стране.