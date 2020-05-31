Волочкова призвала хейтеров «перестать обжираться» и «заняться своими телесами»

Москва, 31 мая. Балерина Анастасия Волочкова в образе загадочной дивы призвала хейтеров «перестать обжираться и заняться своими телесами».

Волочкова любит удивлять подписчиков необычными постами. В этот раз знаменитость разместила в Instagram ролик, где позирует в необычном образе загадочной дивы с черными сверкающими шипами на голове. По словам 44-летней танцовщицы, этим постом она хотела доказать, что ее фигура настоящая, а не результат обработки в фоторедакторе.

«Посыпались от хейтеров «суждения», что мои фото — это фотошоп. Почему же вы не можете принять дарованную мне природой красоту, молодость, грациозность, естественность и искренность? Видео «шоп», вы же понимаете, невозможен!» — пишет Волочкова в описании видео.

Как подчеркивает звезда, она очень рада, что ограничила доступ к комментариям в Instagram «этим кусающим локти ущербным людям». Балерина утверждает, что ничего кроме хейта от «злых, завистливых, недолюбленных теток» ждать не стоит.

«Вы бы лучше попы свои оторвали от диванов, перестали бы обжираться, надели бы пуанты или кроссовки, занялись бы своими телесами, приводя их в форму. Тогда вам точно фотошопы не пригодятся», — резюмировала Волочкова.

Ранее бизнесмен из Твери Владислав Фоменко рассказал о своем бурном, но коротком романе с Анастасией Волочковой. По его словам, балерина забеременела от него, но он не знает, что стало с ребенком. Фоменко утверждает, что познакомился с Волочковой в 2014 году в загородном комплексе в Новой Риге, где проходил отборочный тур конкурса красоты.