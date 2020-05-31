حصاد أخبار سوريا 30 مايو: تصفية 10 جهاديين متطرفين في الرقة ، ترك مسلحون مؤيدون لتركيا سكان الحسكة دون ماء

سوريا ، 30 مايو: تصفية 10 إرهابيين من تنظيم الدولة الإسلامية في محافظة الرقة ، ترك مسلحون من الجماعات الموالية لتركيا سكان محافظة الحسكة دون ماء.

تم تصفية 10 إرهابيين من تنظيم داعش في الرقة

في منطقة ريف اصورة بمحافظة الرقة تمكن الجيش السوري مع مقاتلي قوات الدفاع الوطني من صد هجوم إرهابيي داعش. قبل وصول مجموعة من مقاتلي قوات الدفاع الوطني، تمكن الإرهابيون من التسلل إلى الجيش وقتلوا ستة جنود. خسائر المقاتلين - أكثر من 10 قتلى.

بعد الاشتباك ، شن الطيران الحربي السوري عدة غارات جوية على مواقع إرهابية لتنظيم داعش في منطقة صحراوية عند تقاطع الحدود الإدارية بين محافظتي الرقة وحمص.

القوات الموالية لتركيا تترك سكان الحسكة بدون ماء

هاجمت العصابات التي تسيطرعليها تركيا مرة أخرى محطة ألوك لضخ الماء في محافظة الحسكة . في الصباح ، هاجم مسلحون المحطة ، على الرغم من أنها توفر لسكان عدة مناطق دفعة واحدة بالقرب من مدينة رأس العين.

بسبب خطأ الإرهابيين ، تُرك المدنيون مجددا بدون كهرباء عندما دمر المسلحون محطة كهرباء محلية خلال القتال ضد العصابات الكردية.

جرح مدنيون في حلب جراء المعارك الداخلية للجيش الوطني السوري

أصيب خمسة مدنيين خلال تبادل لإطلاق النار اندلع بين مسلحين موالين لتركيا في شمال محافظة حلب في مدينة عفرين المحتلة من قبل الجيش الوطني السوري.

والآن تستمر الاشتباكات العنيفة في صفوف الجيش الوطني السوري. قبل يوم ، اشتبك أفراد فرقة الحمزة مع مقاتلي أحرار الشرقية. وقد نجم الصراع بسبب عدم قدرة الجماعتين على تقاسم الممتلكات المسروقة من السكان المحليين. في وقت لاحق ، حاول مسلحو أحرار الشرقية اقتحام مقر العدو ، مما أدى إلى معارك مطولة بالقرب من المدينة وإصابات في كلا الجانبين.

انفجار قوي في دمشق

دوي انفجار قوي شرق عاصمة البلاد في محافظة دمشق. نتيجة لانفجار لغم متبقي بعد القتال في محيط بلدة العتيبة، وأصيب خمسة أطفال.

كان خمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 و 14 عامًا يلعبون في الضواحي عندما تخطوا على لغم تسبب في المأساة. ونقل الأطفال المصابون إلى مستشفى العاصمة ، وهم الآن في حالة مستقرة تحت إشراف الأطباء.