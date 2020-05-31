Иосиф Пригожин заявил, что «вырвал бы кадык» Шнурову

Москва, 31 мая. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин вновь прокомментировал ситуацию вокруг его конфликта с Сергеем Шнуровым. Продюсер назвал солиста группы «Ленинград» «трусливым человеком» и заявил о желании «вырвать ему кадык».

Тем не менее Пригожин подчеркивает, что не станет трогать Шнурова, потому что тот наверняка «будет жаловаться».

«Я знаю такую породу людей трусливых. Будет говорить: «Меня избили, побили». Не буду я с ним связываться. Конечно, у меня руки чешутся! Я кадык бы ему вырвал! Я же ему лично сказал, открыто. А он стишки пишет!» — возмущается продюсер.

Также Пригожин разъяснил слова о «бедственном положении» артистов в условиях пандемии. По его словам, авторские права на многие песни, которые исполняет его супруга Валерия, до сих пор принадлежат ее бывшему мужу Александру Шульгину.

«У нас любой фестиваль, любой концерт без него не проходит. Надо брать разрешение на исполнение песен, которые ему принадлежат! При этом мы с Валерией воспитали его детей. За все годы он не дал ни копейки денег. Ни разу не пересылал алименты», — рассказывает Пригожин.

Ранее дрессировщик Юрий Куклачев прокомментировал скандал, который возник вокруг слов продюсера Иосифа Пригожина о «бедствующих артистах». Куклачев посоветовал продюсеру «срезать свой жир». Дрессировщик опроверг информацию о том, что ему не на что жить, и выразил удивление представителями эстрады, которые жалуются на отсутствие дохода.