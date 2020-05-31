Турецкая разведка вела переговоры с разыскиваемым ливийским террористом аль-Тирахом

Триполи, 31 мая. Видеозаписи подтвердили, что ливийский террорист Саад аль-Тирах проводит встречи с представителями турецкой разведки в ​​городе Завия.

Пока так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии пытается доказать, что принимает комплексные меры по борьбе с экстремистскими элементами в Ливии, факты свидетельствуют об обратном.

Появились доказательства того, что турецкая разведка, обеспечивающая ПНС наемниками, проводит встречи с главарями террористических группировок из Завии. Их встречи проходят в заведении под названием «Акакос» на улице Укба бин Нафи в Завии. Владельцем заведения, согласно источникам, является Саад аль-Тирах, один из главарей группировки «Ансар аш-Шария» и Совета шуры моджахедов Дерны, которые классифицируются в Ливии как террористические организации, а также имеют связи с «Аль-Каидой»1 и ИГ1 (организации запрещены в РФ). Эти группировки принимают участие в боях против Ливийской национальной армии (ЛНА) к югу от Триполи.

Аль-Тирах состоял в альянсе с известными египетскими террористами Хишамом Ашмави и Омаром Сорором, а также появлялся на видеозаписях, которые транслировались боевиками в Дерне, где он угрожал силам Ливийской национальной армии намерением устраивать теракты. После взятия Дерны силами ЛНА в 2018 году, Аль-Тирах покинул город и был объявлен в розыск.

Нет никаких сомнений в том, что появление таких террористов в Правительстве национального согласия еще больше усугубит ситуацию с безопасностью в стране, а в ливийских городах вновь возрастает опасность терактов. Боевикам оказывается финансовая поддержка со стороны Анкары, которая также поставляет им современное вооружение и турецких офицеров для борьбы с ЛНА.

1 Организация запрещена на территории РФ.