Барр нашел виновных в массовых беспорядках, охвативших США после убийства Флойда

Вашингтон, 31 мая. Генпрокурор США Уильям Барр обвинил анархистов и ультралевых в подстрекательстве к беспорядкам в американских городах, пообещав бороться с активистами, которые пересекают границы штатов с целью поучаствовать в акциях протеста.

«К сожалению, на фоне беспорядков, которые проходят во многих городах нашей страны, становится очевидно, что жестокие и радикальные элементы отбирают право голоса у мирных протестующих», — говорит Барр.

По его словам, беспорядки на улицах носят организованный характер, а группы радикалов пользуются ситуацией, чтобы продвигать свою повестку.

Барр подчеркнул, что местные власти несут ответственность за пресечение насилия в ходе массовых беспорядков.

Напомним, что в Миннесоте и некоторых других штатах начались массовые протесты, которые переросли в беспорядки. Возмущение граждан вызвала смерть афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего во время задержания сотрудниками правоохранительных органов. Мужчину заподозрили в использовании фальшивых купюр в одном из магазинов Миннеаполиса. Полицейский Дерек Шовин зажал коленом шею Флойда и не реагировал на его крики о том, что он задыхается. В результате подозреваемый потерял сознание и умер в реанимации. Шовину предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве.

«Известия» сообщали, что в Атланте (штат Джорджия) во время протестов против полицейского произвола из-за смерти Джорджа Флойда пострадал один местный житель и еще четверо сотрудников полиции. Протестующие разбивали витрины, грабили магазины и совершили налет на здание телеканала CNN.