Сирия, 31 мая. В Ракке сирийская армия нейтрализовала 10 террористов «Исламского государства»1. «Демократические силы Сирии» застрелили подростка в Дейр-эз-Зоре. Главарь «Хайят Тахрир аш-Шам» Абу Мухаммад аль-Джулани провел в Идлибе закрытую встречу со старостами и лидерами племен. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: провели патрулирование в Хасаке по магистрали М4 и сопроводили автоколонну гражданского транспорта; в Ракке ликвидировали 10 террористов «Исламского государства»; по неподтвержденным данным, понесли потери в Идлибе при столкновении с боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам».

ВС Турции и союзные силы: ликвидировали в Хасаке пять боевиков «Отрядов народной самообороны»; направили конвой военной техники в Идлиб; по неподтвержденным данным, обстреляли позиции сирийской армии на западе Алеппо.

«Сирийская национальная армия» (СНА): ранила пять человек при перестрелке в Алеппо и понесла потери в результате междоусобной стычки; в Хасаке сжигает посевы и оставила без воды несколько населенных пунктов.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: подозревается в установке СВУ на пути следования автомобиля бойцов «Лива аль-Кудс» в Хаме; в Идлибе провела встречу старост и лидеров племен.

«Демократические силы Сирии» (SDF): насильно вербуют жителей Хасаки; застрелили подростка в Дейр-эз-Зоре и понесли потери при атаке неизвестных боевиков.

Провинция Латакия

Согласно сообщению агентства SANA, на авиабазу ВКС РФ «Хмеймим» прибыла партия многоцелевых истребителей МиГ-29. Данное сообщение подтвердили источники в Сирийской Арабской Армии (САА), это уже вторая партия новых истребителей, которые будут в дальнейшем передислоцированы на другие базы и поступят в распоряжение ВВС Сирии с 1 июня.

Портал Baladi News сообщает, что у поселений Хаддад и Кбана боевики открыли огонь из ракетных установок по опорным пунктам сирийской армии. Сообщений о раненных и убитых в рядах САА не поступало, в ответ военнослужащие открыли ответный огонь по опорным пунктам боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам», в воздух также были подняты разведывательные беспилотники.

Провинция Алеппо

Среди протурецких группировок продолжаются внутренние конфликты между различными фракциями, входящими в состав «Сирийской национальной армии». По данным агентства Al Nour, в городе Африн пострадали пять гражданских лиц при перестрелке, которая завязалась между боевиками «Дивизии аль-Хамза» и «Ахрар аш-Шаркыя». Позднее боевики «Ахрар аш-Шаркыя» предприняли попытку штурмовать штаб-квартиру противника, что привело к затяжным боям у города и потерям с обеих сторон. Позже в городе Джераблус местные жители устроили протестную акция у здания военной полиции «Сирийской национальной армии», протестующие требовали немедленного освобождения из-под стражи арестованного больше года назад высокопоставленного члена «Ахрар аш-Шаркыя». После отказа сторонники «Ахрар аш-Шаркыя» устроили демонстрацию на площади Аль-Айн, на разгон которой приехал отряд военной полиции СНА с дубинками и оружием.

Как передает Telegram-канал Jarach, к западу от города Алеппо произошло столкновение между подразделениями сирийской и турецкой армий. По неподтвержденным данным, турецкие военнослужащие открыли огонь из тяжелой артиллерии по позициям САА у поселения Урм аль-Кубра, убив и ранив несколько человек. По информации источника в сети Twitter @markito0171, обстрел повлек за собой взрыв в жилом квартале.

На западе провинции взрыв на трассе связывающей поселения Мизназ и Кафр-Нуран ранил двух мирных жителей. По информации портала Aleppo AMC, полученной от сотрудников госпиталя, ранения получили двое несовершеннолетних.

Провинция Дейр-эз-Зор

В подконтрольном «Демократическим силам Сирии» городе Дибан боевик застрелил подростка. Как сообщает портал Al Nour, мальчик на моторной лодке своего родственника перевозил урожай через реку Евфрат в зоны контроля сирийской армии. Торговля фермерскими продуктами на другом берегу позволяла ему выручить немного денег, так как в зоне оккупации «Демократических сил Сирии» фермеры вынуждены отдавать часть урожая в качестве налоговой пошлины за использование земли. Убийство подростка, которого курдские боевики объявили контрабандистом, разъярило местных. Вечером жители Дибана сожгли один из блокпостов SDF.

Как сообщает новостной портал Baladi News, в городе Шхиль, группа неизвестных лиц на мотоциклах открыла огонь по патрулю SDF, после чего скрылись с места преступления. Еще одно нападение на членов SDF было совершено в поселке Басра, где двух боевиков, которые проводили патрулирование в окрестностях. Один скончался на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Днем ранее в поселке Шабиха также неизвестные закололи ножами трех сотрудников службы безопасности «Демократических сил Сирии» «Асайиш». SDF обвиняет в серии нападений «спящие ячейки» «Исламского государства»

Провинция Идлиб

По информации портала Halab Today, в провинцию Идлиб прибыл конвой турецкой военной техники. По данным источника, вечером колонна, в состав которой вошли грузовики с материально-техническим обеспечением и около 20 бронированных автомобилей, пересекла границу через погранпереход «Кафр-Лусин» и отправилась на юг, где сосредоточены наблюдательные пункты ВС Турции.

По информации источника в сети Twitter @hussnainAbid, главарь группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» Абу Мухаммад аль-Джулани лично посетил позиции боевиков в районе гор Джебель аз-Завия. Там же главарь встретился с лидерами племен и старостами оккупированных поселков и провел закрытую встречу.

Днем возобновились боестолкновения на линии разграничения сил правительственных войск и исламистских бандгрупп. После обмена минометными ударами у поселка Хорш-Бенин у склонов горы Джебель аз-Завия подконтрольные боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам» медиаресурсы распространяли сообщения о том, что им удалось ранить и убить нескольких военнослужащих.

Провинция Ракка

Новостное агентство Al Masdar сообщает, что в районе населенного пункта Ас-Саура сирийской армии совместно с бойцами Сил национальной обороны удалось отразить нападение террористов «Исламского государства». По информации источника, до прибытия группы бойцов NDF террористам удалось проникнуть на позиции армии, убив шесть солдат. Потери боевиков — более 10 убитых. После столкновения ВВС Сирии нанесли несколько авиаударов по позициям террористов «Исламского государства» в пустынной местности на стыке административных границ провинций Ракка и Хомс.

Провинция Хама

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщает, что к югу от города Саракиб на мине боевиков подорвались четверо военнослужащих сирийской армии. По информации источника их автомобиль наехал на мину, установленную боевиками на дороге.

По данным портала Baladi News, у поселка Аль-Атрия два бойца «Лива аль-Кудс» пострадали при взрыве самодельной бомбы, один скончался по пути в госпиталь. Ни одна из группировок не подтвердила совою причастность к произошедшему, наиболее вероятно, что бомба на дороге была установлена боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам».

Провинция Хасака

Согласно сообщению портала Hasakh News, боевики «Сирийской национальной армии» остановили работу насосной станции Алук, расположенной у города Рас аль-Айн, несмотря на то, что она обеспечивала водой жителей сразу нескольких поселений. Боевики также подожгли поля у поселка Мабрук, когда местные фермеры отказались выплатить им налоговый сбор.

Агентство Halab Today передало, что боевики SDF провели кампанию по принудительной вербовке в деревне Аль-Ханна аш-Шаркия, где им оказали сопротивление местные жители. Боевики открыли огонь по протестующим, ранив мужчину и ребенка. За последнюю неделю это уже второе крупное столкновение курдских боевиков с населением, уставшим от их произвола. Сутками ранее в городе Аш-Шаддади боевики спровоцировали конфликт с местными, когда попытались забрать в учебно-тренировочный лагерь двух юношей. Члены их семей с оружием дали отпор вербовщикам, из-за чего началась потасовка, которая привела к жертвам с обоих сторон.

Министерство обороны Турции сообщило, что пять боевиков «Рабочей партии Курдистана» или «Отрядов народной самообороны» были нейтрализованы в зоне операции «Источник мира» при попытке проникнуть к позициям турецких войск.

Как передает РИА Новости, два российских вертолета ВКС РФ днем сопроводили колонну гражданского транспорта на трассе М4, а также провели мониторинг обстановки на удалении 5-10 километров от магистрали. Напомним, что движение по трассе для гражданского транспорта было открыто в начале этой недели. Обеспечение безопасности в указанном районе взяли на себя сирийские военнослужащие и военная полиция ВС РФ. Долгое время трасса часто подвергалась обстрелам со стороны бандгрупп и была открыта только для российско-турецких колонн, осуществляющих совместное патрулирование.

1 Организация запрещена на территории РФ.