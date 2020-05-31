Кафе бывшего ИГИЛовца стало местом встречи турецкой разведки и боевиков ПНС Ливии

Турецкие разведчики наладили тесные контакты с лидерами «Совета шуры Бенгази и Дерны». Отмечается, что регулярные встречи военных с джихадистами проходят в городе Аз-Зара.

Пользователь Twitter сообщил, что кафе «Кикуз», которое находится напротив здания суда на улице Укба бин Нафи, стало местом, где турецкие военные обсуждают свои планы с представителями радикальных бандформирований, лидерами боевиков «Совета шуры Бенгази и Дерны». Владельцем заведения, как стало известно, является мужчина по имена Саад ад-Тейра — бывший лидер «эмира» Дерна (ИГИЛ1, запрещено в РФ).

О том, что Анкара взаимодействует с террористическими группировками, известно давно. Множество свидетельств этому было обнаружено после того, как в Сирии было уничтожено ядро ИГ1 — о тесных связях с Турцией рассказывали сами боевики, попавшие в плен, у террористов регулярно находили оружие и технику турецкого производства. Москва не раз указывала на сотрудничество режима Реджепа Тайипа Эрдогана с террористами: РФ представила в Совете Безопасности доклад, где обратила внимание на неопровержимые доказательства связей Анкары с джихадистами. В документах, помимо этого, рассказывается о личных связях Эрдогана с Ясиналем-Кади, главным банкиром «Аль-Каиды»1 (запрещена в РФ), а также о том, как его сын совместно с ИГ наладил торговлю краденной нефтью.

Нельзя не сказать и о связях турецкого лидера с группировкой «Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ). Об этом есть немало свидетельств, однако и сам Эрдоган недавно подтвердил свою лояльность к этой организации — он отказался признавать ее террористической, несмотря на все теракты, организованные боевиками. Об этом международная общественность подозревала и раньше, беря во внимание регулярные попытки президента Турции оправдать действия сторонников организации и ее лидеров, которые были приговорены к реальным срокам из-за террористических действий.

Эрдоган также постоянно встречается с главарями террористов ХАМАС, в первую очередь, с Халедом Машалем, которого принимал в декабре 2015 года.

Для реализации своих геополитических амбиций Турция не стесняется действовать при помощи боевиков, поддерживая их не только финансово, но и планируя совместно с ними наступательные операции. Наглядным примером стала Сирия, где Турция наладила тесное взаимодействие с различными группировками из состава «Сирийской национальной армии», вербуя их для участия в боях не только против сил правительственной армии Сирии, но и для боестолкновений на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Примечательно, что лидеры различных протурецких группировок регулярно встречаются с турецкими высокопоставленными чиновниками.

Кроме того, Анкара активно сотрудничает с боевиками «Джебхат ан-Нусры»1, снабжая их оружием и боеприпасами, прикрываясь поставками гуманитарных грузов. Именно Эрдоган стал причиной усиления позиций «Ан-Нусры» в сирийском Идлибе, куда были стянуты остатки разрозненных террористических группировок.





1 Организация запрещена на территории РФ.