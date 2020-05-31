Лена Миро напомнила о своем предсказании о браке Цекало с «молодой и умной» избранницей

Москва, 31 мая. Скандально известный блогер Лена Миро прокомментировала признание в любви продюсера Александра Цекало своей новой жене Дарине Эрвин.

Недавно Цекало заявил, что любит свою новую супругу Дарину Эрвин. По его словам, у них есть интимная жизнь и они наслаждаются отношениями друг с другом.

Миро напомнила, что освещала отношения Цекало и Эрвин еще в начале года, тогда она сравнивала предыдущий брак продюсера с нынешним. Лена Миро назвала Александра Цекало «старым и толстым», а его возлюбленную «молодой и умной». Тем не менее блогер убеждена, что не стоит осуждать людей, если они испытывают счастье. Она отмечает, что Эрвин привнесла в жизнь Цекало радость. Продюсер танцевал и выкладывал влюбленные посты обожания, посвященные новой супруге.

«Да, он — старый, толстый. Она — молодая и умная. Но елки-палки, разве когда человек счастлив, это плохо?» — отмечает Лена Миро.

Блогер говорит, что девушкам необходимо быть легкими и не превращать мужей в грустных мужчин. По ее словам, получить желаемое проще от счастливого супруга, а не от печального.

Недавно певица Лолита Милявская рассказала о тяготах жизни после переезда из Киева в Москву вместе со своим экс-супругом Александром Цекало в 1980-х годах. По ее словам, переезд в Москву был инициативой будущего продюсера, а она просто отправилась за супругом. Как отмечает Лолита, на первый порах они были вынуждены жить коммуналке без горячей воды и душа, а также собирали бутылки и бычки.