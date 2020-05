Армия Сирии получила партию улучшенных самолетов МиГ-29 ВКС РФ

Дамаск, 31 мая. Несколько единиц российской авиации прибыли в Латакию, сообщает Rojava Network.

Отмечается, что САА получили партию новых улучшенных самолетов ВКС РФ МиГ-29. Самолеты были доставлены на военную авиабазу Хмеймим, провинция Латакия.

#Latakia: Syria army announce it has received new batch of Russian advanced and modernized MiG-29 warplanes.