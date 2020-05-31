Армия Сирии получила партию улучшенных самолетов МиГ-29 ВКС РФ

Дамаск, 31 мая. Несколько единиц российской авиации прибыли в Латакию, сообщает Rojava Network.

Отмечается, что САА получили партию новых улучшенных самолетов ВКС РФ МиГ-29. Самолеты были доставлены на военную авиабазу Хмеймим, провинция Латакия.

#Latakia: Syria army announce it has received new batch of Russian advanced and modernized MiG-29 warplanes. — Rojava Network (@RojavaNetwork) May 30, 2020

Ранее западные СМИ распространили сообщения, якобы российские МиГ-29 будут переданы Ливийской национальной армии (ЛНА). Однако попытка в очередной раз выдать желаемое за действительное провалилась по всем статьям. В поисках неведомых ливийских МиГ-29 авторы фейков взяли сообщения из сирийского сегмента СМИ и преподали их по-своему.

Вскоре после того, как стало очевидно, что информация о поставках МиГ-29 в Ливию — фейк, Госдепартамент США запустил очередную дезинформацию, заявив о якобы поставке Москвой фальшивых денег в Бенгази. Однако на самом деле это оказалось выполнением официальной сделки по печати денег, и никакими фальшивками они не являются. Как отмечает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ведомство уже дало опровержения, а корни этой истории уходят еще в 2015 год, когда легитимный парламент Ливии (Палата представителей) сделал заказ российскому «Госзнаку» на изготовление государственной валюты.