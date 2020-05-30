Захарова потроллила Барра, заявившего, что протесты в США — дело рук «радикалов извне»

Москва, 30 мая. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление генпрокурора США Уильяма Барра о том, что мирные протесты в США на фоне убийства афроамериканца Джорджа Флойда были перехвачены «радикалами извне».

«Опять «ольгинские тролли» виноваты? Или ЧВК «Вагнер» вмешался наверно? Сейчас видимо скажут, что и полицейские были из России, и афроамериканец тоже откуда-то, но точно не из США. Видимо в этом идет их ход мыслей?» — протроллила Захарова Барра в эфире у Владимира Соловьева.

По ее мнению, к протестам в США могут приписать не только Россию, но и Китай, Иран и КНДР.

«Можно после 3-4 дней того апокалипсиса, который творится в Америке, задать вопрос: «Когда Госдеп оставит моторы в покое?». Оставьте Венесуэлу, оставьте Сирию с Асадом. Займитесь внутренними проблемами», — говорит представитель МИД.

Не так давно официальный представитель МИД РФ заявила, что звучащие из Сената США заявления о «российском вмешательстве» являются не более чем параноидальными инсинуациями, подчеркнула Мария Захарова. Дипломат констатировала, что США упорно обвиняют Россию в собственных же провалах и пытаются раскрутиться в новой предвыборной гонке за счет все той же «антироссийской кампании».

В апреле прошлого года принадлежащая петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину компания «Конкорд» подала в суд, потребовав привлечь Барра и спецпрокурора Роберта Мюллера к уголовной ответственности. Напомним, что расследование Мюллера о «вмешательстве» в президентские выборы в США в 2016 году, продлившееся более двух с половиной лет, потерпело фиаско. Работа возглавляемой спецпрокурором группы завершилась провалом для тех, кто поставил задачу найти русский след и доказательства сговора президента США Дональда Трампа с Москвой.

24 апреля текущего года Евгений Пригожин в новом обращении к генпрокурору США Уильяму Барру сообщил об организованной преступной группе среди политиков и спецслужб США. По утверждению предпринимателя, ОПГ сфабриковала обвинения против России, ее физических и юридических лиц во вмешательстве в американские выборы 2016 года.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя фейковую статью The New York Times о российских ЧВК, заявил, что американские СМИ не в первый раз распространяют разного рода небылицы и злонамеренные слухи. По его словам, прессу Штатов уже неоднократно ловили на распространении фейков.