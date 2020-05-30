Произведен исторический запуск Crew Dragon к МКС

Вашингтон, 30 мая. Ракета Falcon 9 с двумя астронавтами NASA Дагласом Херли и Робертом Бенкеном на борту корабля Crew Dragon стартовала к Международной космической станции (МКС).

Старт с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся со второй попытки. Изначально он был запланирован на 27 мая, однако был отменен из-за неблагоприятных погодных условий, передает RT.

Этот запуск — первый за 9 лет пилотируемый полет, который осуществляется с территории США на американском космическом корабле. С 2011 года американские астронавты доставлялись на МКС российскими «Союзами».

Crew Dragon должен пристыковаться к МКС 31 мая. Дата возвращения экипажа на Землю пока не известна. NASA на своем сайте ведет трансляцию запуска.

Напомним, что за прошлой трансляцией запуска космического корабля наблюдали президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс. Во время трансляции ведущий объявил, что полет будет перенесен из-за погодных условий. Он объяснил, что в этот раз «окно запуска» было очень узкое, поэтому его нельзя было перенести на более позднее время. При этом было отмечено, что перенос из-за погоды — нередкое явление.

Ранее сообщалось, что на Международной космической станции выявлено повышение концентрации бензола. По данным пресс-службы Роскосмоса, ситуация не опасна для экипажа.