В России одобрен первый препарат от коронавируса

Москва, 30 мая. Первый в России препарат против коронавируса получил одобрение Министерства здравоохранения РФ. Об этом свидетельствует информация в государственном реестре лекарственных средств.

«Торговое наименование препарата — «Авифавир». Международное непатентованное или группировочное или химическое наименование — «Фавипиравир», — отмечается в реестре.

Напомним, что в марте Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) принял решение создать совместное предприятие с «ХимРар» для производства медицинского препарата «Фавипиравир». Ранее ученые из Китая обнаружили, что данное лекарство эффективно в борьбе с коронавирусом.

В конце прошлого месяца стартовали клинические испытания, а недавно производители сообщили о финальной стадии исследования. Согласно последним данным, препарат показал наилучшие результаты по сравнению с другими лекарствами, которые тестировались в РФ и за рубежом.

Ранее RT сообщало, что специалисты научного центра «Вектор» разработали вакцину против коронавируса, которую можно будет закапывать в нос. Об этом сообщил гендиректор организации Ринат Максютов. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко подчеркнул, что клинические испытания вакцины начнутся в ближайшие несколько недель.