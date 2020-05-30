Сирия новости 30 мая 22.30: лидер ХТШ провел в Идлибе встречу со старостами, террористы ИГ* совершили вылазку в Дейр-эз-Зоре

Сирия, 30 мая. Лидер «Хайят Тахрир аш-Шам» Абу Мухаммад аль-Джулани провел в Идлибе встречу со старостами. В Дейр-эз-Зоре неизвестные совершили нападение на патруль курдских боевиков. В Хасаке уничтожены десятки гектаров посевов по вине «Сирийской национальной армии». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: ведут ответный огонь по опорным пунктам террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» в Латакии.

ВС Турции и союзные силы: направили конвой военной техники в Идлиб.

«Сирийская национальная армия» (СНА): подожгли посевы фермеров в Хасаке.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1): подозревается в серии нападений на курдских боевиков в Дейр-эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: провела в Идлибе со старостами племен; в Латакии обстреляла позиции сирийской армии.

«Демократические силы Сирии» (SDF): лишились трех боевиков при столкновении с группой неизвестных вооруженных лиц в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Латакия

Согласно информации Telegram-канала «Майор и генерал», в Латакию на авиабазу ВКС РФ «Хмеймим» прибыла партия многоцелевых истребителей МиГ-29. Данное сообщение подтвердили источники в Сирийской Арабской Армии (САА). По информации агентства SANA, это уже вторая партия новых истребителей, которые будут в дальнейшем передислоцированы. Как сообщил изданию источник в Минобороны САР, с 1 июня 2020 года сирийские пилоты начнут выполнять полеты на этих самолетах.

Портал Baladi News сообщает, что у поселений Хаддад и Кбана боевики открыли огонь из ракетных установок по опорным пунктам сирийской армии. Сообщений о раненных и убитых в рядах САА не поступало, в ответ военнослужащие открыли ответный огонь по опорным пунктам боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам», в воздух были подняты разведывательные беспилотники ВВС Сирии.

Провинция Дейр-эз-Зор

Три боевика «Демократических сил Сирии» пострадали при нападении группы вооруженных лиц. Как сообщает новостной портала Baladi News, инцидент произошел к востоку от города Дейр-эз-Зор у речной переправы в поселке Шхиль. Неищвестные на мотоциклах открыли огонь на поражение по патрулю боевиков SDF, после чего скрылись с места преступления. Еще одно нападение на SDF было совершено в поселке Басра, где пострадали двое. Один скончался на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Днем ранее в поселке Шабиха также неизвестные совершили вылазку и зарезали трех сотрудников службы безопасности «Демократических сил Сирии» «Асайиш» до прибытия подкрепления. SDF обвиняет в серии нападений «спящие ячейки» «Исламского государства».

Провинция Идлиб

По информации портала Halab Today, в провинцию Идлиб прибыл конвой турецкой военной техники. По данным источника, вечером колонна, в состав которой вошли грузовики с материально-техническим обеспечением и около 20 бронированных автомобилей, пересекла границу через погранпереход «Кафр-Лусин» и отправилась на юг, где сосредоточены наблюдательные пункты ВС Турции.

По информации источника в сети Twitter @hussnainAbid, главарь группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» и лидер оперативного штаба «Ва-Харид аль-Муминин» Абу Мухаммад аль-Джулани лично посетил позиции боевиков в районе гор Джебель аз-Завия, где несколько недель подряд отмечаются боестолкновения на линии разграничения исламистских бандгрупп и правительственных войск. Там же главарь встретился с лидерами племен и старостами оккупированных террористами поселков и провел закрытую встречу.

Провинция Хасака

Местный житель города Хасака Хасан Сулейман Ганем стал жертвой племенных разборок. Как сообщает агентство Euphrates Post, вечером он был застрелен в центре города в квартале Аз-Зухур, где скончался до прибытия медиков от четырех огнестрельных ран. Источник указывает, что мотивом покушения стала личная месть.

Свыше десяти гектаров посевов пшеницы были уничтожены при пожаре в сельскохозяйственных угодьях у поселка Мабрук, расположенного к западу от города Рас аль-Айн. Портала Hasakh News передает, что посевы подожгли боевики «Сирийской национальной армии» после того как местные фермеры отказались от уплаты налога. В кантоне Африн боевики похожим образом отомстили жителям поселков Бина и Акиба, уничтожив пять гектаров злаковых культур.

1 Организация запрещена на территории РФ.