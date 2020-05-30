Захарова у Соловьева указала на фальшивость заявления Госдепа о фальшивых деньгах Ливии

Москва, 30 мая. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о фальшивости заявления Госдепартамента США, обвинившего Россию в якобы «печатании ненастоящей валюты в Ливии». Об этом она заявила в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Ранее стали распространяться сообщения о том, что Госдепартамент обвинил Москву в якобы распространении фальшивой ливийской валюты. Как следует из заявления Госдепа, мальтийскими властями 26 мая была конфискована партия ливийской валюты на общую сумму 1,1 млрд долларов. Данную партию денежных знаков заказало правительство Бенгази у российского акционерного общества «Гознак». По данным агентства Reuters, РФ в этом году увеличила объем выпуска ливийских динаров по заказу властей Палаты представителей Ливии.

Как отмечает Захарова, МИД РФ дает опровержения, а корни этой истории уходят еще в 2015 год. Она говорит, что легитимный парламент Ливии (Палата представителей) сделал заказ российскому «Госзнаку» на изготовление государственной валюты.

«Напомню, что многие годы страна (Ливия. — Прим. ФАН) разрушена не без роли США. Там два Центробанка. Один из них, который утвержден легитимным парламентом (Палатой представителей Ливии. — Прим. ФАН), а соответственно имеет всю мировую международную легитимность, заключил соглашение с «Гознаком» об изготовлении национальной валюты, что и было сделано», — комментирует Захарова.

По ее словам, история старая и уже много раз комментировалась.