Эксперты прогнозируют низкий спрос на туристические поездки летом

Москва, 30 мая. Черноморские санатории начнут свою работу уже с 1 июня, при этом они должны будут соблюдать требования Роспотребнадзора, сообщил президент Союза туристических агентств Сергей Голов.

Голов считает, что несмотря на открытие ряда курортов, ждать высокого спроса не стоит. Эксперт обратил внимание, что туристы побоятся ехать отдыхать.

«Да, наверное, начнется это все, но высокого спроса, я думаю, что мы не ожидаем. <…> Открыть это одно, но нужно еще время, чтобы об этом узнали люди, чтобы они захотели, чтобы они купили», — заявил Голов в комментарии телеканалу «360».

Эксперт считает, что ажиотажного спроса не будет, туристы не поедут в горы, а скорее выберут пляж. При этом условием для путешествий будут не сильно высокие цены. Голов напомнил, что во время закрытия авиасообщения с Турцией российские курорты подняли цена на 50% и потеряли туристов.

Первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович считает, что российские туристы отправятся на черноморское побережье. При этом эксперт также уверен, что спрос будет низким.

«Покупательная способность упала. Даже у тех, у кого есть возможность потратить деньги на туристическую поездку, многие из них не будут этого делать, потому что будут оставлять деньги на черный день», — отметил эксперт.

Ранее власти Крыма разработали три этапа возобновления работы санаторно-курортного комплекса на полуострове. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что отелям и санаториям разрешат размещать жителей полуострова с 15 июня с соблюдением требований Роспотребнадзора. На первом этапе будет открыт внутрирегиональный отдых.