Эксперт объяснил, за счет чего реактивная система «Град» завоевала всемирную популярность

Москва, 30 мая. Реактивная система залпового огня (РСЗО) «Град» 30 мая отмечает свой 60-летний юбилей. За это время российское вооружение было оценено во всем мире. Эксперты объяснили, в чем кроется секрет популярности российского РСЗО.

Как отмечает основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев, благодаря усилиям советских инженеров, один «Град» способен заменить несколько гаубиц.

«Один залп — и подразделение противника уничтожено», — описывает возможности оружия Корнев.

Востребованность на рынке вооружений «Граду» принесли не только мощь и скорострельность, но и надежность и простота в эксплуатации. По словам главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, важную роль играет быстрота обучения военнослужащих работе с этим РСЗО.

«Однако, несмотря на кажущуюся простоту, важно понимать специфику этого вооружения. Применение «Града» должно быть внезапным для противника. Только тогда он становится серьезным оружием в любой войне», — объяснил Мураховский.

За эти 60 лет отечественные инженеры постоянно улучшали РСЗО. В настоящее время на вооружение российской армии поступила установка «Торнадо-Г», которая является глубоко модернизированной версией того самого «Града».

Ранее военный обозреватель Алексей Суконкин сообщал, что в 2020 году на вооружение Минобороны РФ поступят более 35 единиц 152-мм самоходных гаубиц 2С19М2 «Мста-СМ» и более 30 реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» и «Торнадо-С». Отмечается, что 300-мм реактивные снаряды системы «Торнадо-С» способны поражать цели на дальности более 100 км, что выводит их на уровень, которым до этого обладали лишь тактические ракетные комплексы.