Власти Крыма разработали трехэтапный план открытия туристического сезона

Симферополь, 30 мая. Власти Крыма разработали три этапа возобновления работы санаторно-курортного комплекса на полуострове, об этом сообщили в министерстве внутренней политики, информации и связи республики.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что отелям и санаториям разрешат размещать жителей полуострова с 15 июня с соблюдением требований Роспотребнадзора. На первом этапе будет открыт внутрирегиональный отдых.

На втором этапе будет возобновлена работа отелей и гостиниц. В рамках этого этапа возможен старт межрегионального туристического трафика при согласовании с кабмином. Третий этап предполагает смягчение требований Роспотребнадзора к средствам размещения всех форм собственности и вида, работы развлекательных учреждений. Его срок зависит от реализации первых двух этапов.

Ранее глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил, что пляжи на большинстве российских курортов могут открыться 1 июля. При этом политик подчеркнул, что решение об открытии пляжей и курортных объектов власти каждого региона будут принимать индивидуально в зависимости от эпидемиологической обстановки.