Николаев, 30 мая. Футболка с надписью «Россия. Вечно верны», найденная в одном из магазинов Николаева, вызвала настоящий скандал. Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко отметил, что российская символика становится все более популярной на Украине.

В Сети недавно появилось видео, на котором запечатлены «спорный» наряд и возмущения покупателя. Снимавший ролик мужчина пытался добиться от продавца объяснений, как футболка с названием «вражеского», по его словам, государства попала в торговый зал.

«Я сорок лет на Украине живу, у меня врагов нет. У меня все люди – братья», — ответила ему продавец.

Возмущенный покупатель все же заставил администрацию магазина выбросить футболку в мусорное ведро.

Бывший депутат Рады Журавко прокомментировал инцидент. Он констатировал, что «двуглавый орел становится все популярней» на Украине. По его словам, большая часть населения страны понимает, что «защита может прийти именно от России, так как весь этот беспредел уже всех достал».

«Хаос нацизма устилает практически всю Украину. Поэтому, чем больше они будут запрещать эту символику, тем более она будет становиться популярней, ярче и весомей в обществе Украины», – заключил он.

Отношения между Россией и Украиной разладились на фоне госпереворота в Киеве, который произошел в 2014 году. Новые власти развернули военную кампанию против республик Донбасса, которые не приняли итоги Майдана, а Россию стали обвинять в якобы «вмешательстве» во внутренние дела страны. Кроме того, Киев так и не принял решения крымчан, которые на народном референдуме заявили о желании воссоединиться с Россией.

Российская сторона не раз указывала на то, что не является стороной боевых действий в Донбассе, поскольку речь идет о гражданской войне. Украине РФ желает преодоления внутреннего кризиса, однако Киев продолжает нападки на Москву.