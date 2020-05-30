Трамп назвал CNN «больными лузерами» за обвинения в адрес России

Вашингтон, 30 мая. Президент США Дональд Трамп возмущен тем, что телеканал CNN винит Россию в массовых беспорядках в США.

«Фейк ньюз CNN винит РОССИЮ, РОССИЮ, РОССИЮ. Они больные лузеры с ОЧЕНЬ плохими рейтингами. P.S. Не могут винить Китай, потому что им нужны деньги?» — написал в Twitter американский президент.

Напомним, что в Миннесоте и некоторых других штатах разгорелись массовые протесты после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчину заподозрили в том, что он расплатился фальшивыми купюрами в магазине. Сотрудники правоохранительных органов надели на него наручники и повалили на землю. Полицейский Дерек Шовин зажал коленом его шею. Флойд кричал, что задыхается, однако правоохранитель его не слушал. Вскоре задержанный афроамериканец умер в реанимации.

Обвинения в адрес России звучат на фоне ужесточения цензуры в США. Недавно постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич отмечал, что американские корпорации Google и Facebook, отказавшись от принципов полной свободы, перешли к жесткому контролю информации и политике двойных стандартов. Напомним, что YouTube, который входит в структуру Google, в ночь на 17 апреля заблокировал аккаунт Федерального агентства новостей, уничтожив десятки тысяч репортажей и документальных фильмов. Также из YouTube были удалены аккаунты таких российских информационных ресурсов как News Front, Anna News и ТРК «Крым-24». Лукашевич подчеркнул, что блокировка YouTube-каналов русскоязычных СМИ произошла без объяснения причин.

Российская правозащитница Мария Бутина обратила внимание, что борьба с «неугодными» СМИ — это общепринятая практика в США. Американские власти даже выделяют средства на блокировку ресурсов с отличной от официального Вашингтона позицией. Бутина возмущена тем, что за декларациями о свободе СМИ и социальных сетей ничего не стоит.

Антироссийская истерия в американских СМИ началась еще во времена президентства Барака Обамы. По мнению многих экспертов, экс-глава Белого дома в сговоре с влиятельными членами Конгресса сфабриковал так называемое «российское вмешательство» во время выборов президента США в 2016 году, для внутриполитической борьбы с Дональдом Трампом и республиканской партией.