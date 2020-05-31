Альгис Микульскис: ПНС, пытаясь шантажировать Россию, рискует разозлить медведя

Новый поворот в деле Максима Шугалея и Самера Суэйфана может привести Триполи к печальным для него итогам.

В ночь с 28 на 29 мая этого года стало окончательно понятно: так называемое Правительство национального согласия Ливии не приняло к сведению главный месседж недавно вышедшего на экраны фильма «Шугалей», который заключался в словах одного из его героев не второго даже, а третьего плана:

«Зря мы его тут держим. Я с русскими много раз сталкивался. Они за своими придут обязательно!»

Намек понят не был и вместо того, чтобы включить здравый смысл, вчера триполитанские «бармалеи» выкинули в Сеть видеоролик под громким названием «Максим Шугалей, история шпиона», в котором попытались еще раз подвести некую «правовую» базу под похищение российских социологов и заключение их в частную тюрьму. Забыв, видимо, что в России не понаслышке знают, каким именно «правом» привыкли оперировать террористы. Как знают и о том, что делать с подобными «правоведами», — Шамиль Басаев, Амир ибн аль-Хаттаб,Абу аль-Валид и прочие «почтенные шейхи» не дадут соврать.

О чем же говорится в трехминутном материале, размещенном на YouTube? (Ок, Google… Предоставление информационной площадки похитителям людей тянет на статью о пособничестве международным террористам?) А говорится в нем о том, что Максим Шугалей и Самер Суэйфан вели на территории, подконтрольной ПНС, разведдеятельность. Ни больше, ни меньше!

Ну, ребяты бородаты! Сотрудники спецслужб полковника Каддафи в свое время считались профессионалами не только в арабском мире, но и во всем остальном тоже. Что ж вы так опустились-то «в сравнении»? Или вас опустили, а вы не сопротивлялись? Обвинять в шпионаже социологов, которые приехали в страну по ее же приглашению, чтобы проводить заказанные ею же исследования общественного мнения — это что угодно, но не профессионализм!

«Шить» им в качестве обвинения встречу с рядовым гражданином Ливии, каковым, по сути, сейчас и является давно отошедший от политических дрязг Сейф аль-Ислам Каддафи — это что угодно, но не работа «волков контрразведки».

Или вы, ничтоже сумняшеся, решили таким образом заполучить в свои руки своеобразный инструмент давления на Россию и попытаться ее «немножко пошантажировать»? Хотя о чем это я? Судя по «вновь открывшимся обстоятельствам» — всё именно так и есть. Ваш упомянутый выше ролик - это, по большому счету, ерунда. Подобных пропагандистских «видосов» по Сети гуляет сотни тысяч, и всякий имеющий на плечах голову пользователь уже давно научился фильтровать муть, которую они несут.

Хуже другое — причем хуже именно для вас, сидящих в Триполи и изображающих из себя законную власть Ливии, — Фонд защиты национальных ценностей счел наконец возможным обнародовать запись телефонного разговора своего представителя Юнеса Абазида с главой «высшего государственного совета ПНС» Халедом аль-Мишри, состоявшегося вскоре после похищения наших. Причем состоявшегося по инициативе именно триполитанской стороны.

Расшифровка этого диалога даже не «как бы намекает», а кричит открытым текстом — да, вы, пытаясь «сохранить хорошую мину при плохой игре», решили надавить на Россию! Но политика — не покер, и Россия с шулерами играть не собирается. Нижеприведенный разговор подтверждает это всецело.

Халед аль-Мишри: У господина Сараджа есть желание посетить Россию и встретиться с президентом Путиным, чтобы выйти с этой встречи с заявлением, что Россия за легитимность и за решение Совбеза ООН.

Юнес Абазид: Но Россия занимает нейтральную позицию. Мы не можем выступить на чьей-либо стороне. В России не принято идти на шантаж. Вы требуете встречи с высшим руководством России. Фонд защиты национальных ценностей — общественный фонд, который не может лоббировать эту встречу.

Халед аль-Мишри: Публично это не будет связано [с фондом], но это сильно упростит историю. <…> Мы не просим ничего невероятного. Но если дело дойдет до суда, то оно сильно усложнится. Зачем усложнять? Мы этого не хотим.

Юнес Абазид: Как вы представляете себе этот обмен? Обмен людей, нарушивших визовый режим, на официальную позицию России?

Халед аль-Мишри: Но у нас сложная ситуация, и нам нужна ваша поддержка!

И далее в том же духе… Полную запись этого разговора можно без труда найти в Сети. Я же просто хочу напомнить то, о чем неоднократно писал в моих материалах, посвященных Максиму Шугалею и Самеру Суэйфану: те, под чьей властью находится сейчас Триполи, — недоговороспособны, а взывать к их совести и гуманизму бесполезно за отсутствием таковых. Ну, а закончу этот материал я, пожалуй, еще одной цитатой из фильма «Шугалей», с которой согласен на все сто:

— Вынимать надо ребят!

— Но как?

— Как-как? Руками!