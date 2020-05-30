Стало известно, сколько заработал Зеленский за прошедший год

Киев, 30 мая. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2019 год, об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Согласно декларации, доходы главы государства и членов его семьи в 2019 году составили 28 602 468 гривен (1,06 миллиона долларов — Прим. ред.)», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что семья Зеленских уплатила 3,6 млн гривен (133,8 тысячи долларов – Прим. ред.) в бюджет. С мая 2019 года Зеленский не занимался предпринимательской деятельностью, он получал зарплату исключительно в Государственном управлении делами. С мая по декабрь 2019 года Зеленский заработал почти 7,8 тысячи долларов.

В прошлом году семья Зеленского получила 189,5 тысячи долларов в качестве погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и приобрела ОВГЗ на сумму 193,3 тысячи долларов. Также Зеленский задекларировал 164,4 тысячи долларов, полученные его женой от продажи недвижимости в центре Киева.

Согласно декларации, семья Зеленского владеет несколькими квартирами, в том числе в Крыму и Великобритании. Также у Зеленского есть пять недостроенных отельных номеров в Грузии. Кроме того, Зеленский задекларировал пять часов элитных марок, его жена – двое часов, сережки и кольцо с бриллиантами.

В собственности президента Украины находится автомобиль Land Rover 2016 года, а его жена владеет Mercedes-Benz S500 2014 года.