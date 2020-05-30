Реконструкция гимназии в Пушкине на финишной прямой. ФАН-ТВ

Реконструкция гимназии №406 Пушкинского района находится на завершающем этапе: первого сентября школьники непременно сядут за парты. Учебное заведение состоит из двух корпусов для начальной и средней школы. Здания находились на реновации с 2017 года, однако из-за недобросовестного подрядчика работы не были завершены в срок. Строительство в школе под свой личный контроль взял Александр Беглов, для объекта в спешном порядке подобрали новую подрядную организацию.

На сегодняшний день реконструкция здания средней школы завершена на 78%, готовность начальной — 60%. Строители занимаются внутренней отделкой, устройством инженерных систем, восстановлением стен и перегородок.

Губернатор Петербурга Александр Беглов совместно с председателем Комитета по строительству Игорем Креславским и представителями подрядной организации провели рабочий объезд двухкорпусов гимназии.

«Жизнь продолжается. Независимо от тех сложностей, с которыми столкнулся город, мы все равно выполняем все социальные обязательства. Прежде всего, это ввод социальных объектов! Я думаю, что это будет хороший подарок жителям Пушкинского района, особенно для детишек. И у меня нет никаких сомнений, что 1 сентября двери этой школы откроются», — заявил губернатор.

Глава города также проследит, чтобы до 1 сентября все школы были введены в строй. Важно не просто завершить строительные и ремонтные работы, но и закупить все необходимое для оснащения учебных классов.