Москва, 30 мая. США «взломали» государственность Ливии и теперь пытаются показать, что не они стали причиной тех бедствий, которые переживает народ африканской страны. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Госдепартамент США ранее заявил, что власти Мальты 26 мая конфисковали партию ливийской валюты на общую сумму 1,1 миллиарда долларов. Данную партию правительство Бенгази заказало у российского «Гознака». По мнению американцев, Москва якобы поставила «фальшивые» банкноты.

«Гознак» в развернутом ответе развенчал этот фейк — далеко не первый со стороны США. А Новиков подчеркнул, что при помощи таких информационных кампаний американцы пытаются заместить в сознании миллионов людей, кто на самом деле является источником зла и причиной бедствий.

«А источник этих бедствий хорошо известен: США взломали государственность этой страны, физически уничтожили ливийское руководство во главе с [Муаммаром] Каддафи и, безусловно, все, что происходило тогда в Ливии, носило характер откровенного преступления международного свойства и циничного вмешательства в дела независимого свободного государства», — подчеркнул депутат.

Новиков заметил, что политический тренд наращивания конфронтации, заданный истеблишментом США, напоминает хорошо проработанную спецоперацию, которая реализуется в соответствии с определенным заказом.

Депутат подчеркнул, что антироссийская риторика нагнеталась Вашингтоном «постепенно и постоянно». Тем временем Россия делает все для того, чтобы Ливия вышла из кризиса. Новиков призвал всех участников мирового сообщества приложить усилия и помочь африканской стране восстановить ее государственность.

Напомним, что в Ливии после свержения последнего легитимного правителя Каддафи было сформировано так называемое Правительство национального согласия (ПНС). Его возглавляет Файез Саррадж, который, как и все функционеры ПНС, связан с террористами как общим бизнесом, так и кураторами. Несмотря на апелляцию к «международному признанию», на деле террористическое «правительство» признано лишь 12 странами, входящими в ООН.

Представители же Временного правительства в Тобруке стараются на международном уровне реализовать действия, направленные на решение кризиса в Ливии.

Запад, недовольный дипломатией России, взял курс на дискредитацию мирных инициатив Москвы по прекращению военного конфликта в Ливии. Например, со стороны США появились вбросы о присутствии в стране ЧВК «Вагнера», а затем африканское командование американских ВС заявило о предполагаемом размещении российских боевых самолетов в Ливии якобы для ее поддержки. Причем Пентагон не привел никаких доказательств, кроме снимков истребителей на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.