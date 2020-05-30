Ученый из США предупредил о новом «апокалиптическом» вирусе

Москва, 30 мая. Американский ученый Майкл Грегер предупредил, что миру грозит новый «апокалиптический» вирус – зоонозы.

По словам ученого, новым носителем вируса H5N1 является курица. Организм человека максимально уязвим перед вирусом из-за нестерильных фабричных условий и химикатов, благодаря которым выращивают курицу.

Грегер отметил, что новый штамм птичьего гриппа появился в 1997 году. Первым им заразился трехлетний мальчик в Гонконге. Ребенок скончался от острой дыхательной и органной недостаточности. Ученый призвал начать выращивать куриц не на фабриках, а в домашних условиях, чтобы избежать новой эпидемии.

Ученый добавил, что вирус похож на «поцелуй двоюродного брата вируса 1918 года» и может привести к не менее трагическим последствиям, чем испанка. Он напомнил, что зоонозы передаются человеку через мясо инфицированного животного.

Китайские власти сделали сенсационное признание: источником коронавируса был не рынок диких животных в Ухани, как они заявляли раньше. По словам Гао Фу, на рынке в Ухани не было животного источника заражения. Это подтверждается исследованиями продукции, которая продавалась на рынке.