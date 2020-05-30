Дочь актера Михаила Ефремова сделала шокирующее признание о личной жизни

Москва, 30 мая. Дочь известного актера Михаила Ефремова Анна-Мария рассказала, что не относит себя ни к женскому, ни к мужскому полу, но планирует жениться на девушке.

В передаче «Секрет на миллион» 19-летняя наследница актера сделала сразу несколько шокирующих признаний. Во-первых, девушка не смогла точно описать, к какому полу она себя относит. Иногда она мыслит как женщина, а иногда ведет себя как мужчина.

Ведущая передачи Лера Кудрявцева поинтересовалась, есть ли у нее молодой человек. На что Анна-Мария ответила, что у нее есть девушка. По ее словам, Михаил Ефремов в курсе этих отношений.

При этом Анна-Мария не думает о создании традиционной семьи.

«Есть мысли выйти за жену или жениться на красивой девушке, купить коттедж где-нибудь в Англии и жить там», — поделилась планами Ефремова.

Она даже рассказала, что хотела бы усыновить ребенка. Дочь Ефремова Анна-Мария родилась в браке с актрисой Ксенией Качалиной. По словам девушки, мать часто употребляет алкоголь. По этой причине она хочет направить родительницу на лечение в психиатрическую больницу.

Коллеги самого Ефремова неоднократно замечали, что у актера тоже есть проблемы с алкоголем. В марте он оказался в центре скандала, когда его, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не пустили на борт самолета в Пулково.

По словам нынешней супруги актера Софьи Кругликовой, Ефремов просто сыграл пьяного человека. Да так убедительно, что работники авиакомпании сдали его в руки полиции.