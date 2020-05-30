ليبيا ، 30 مايو: تم إصدار تسجيل صوتي للابتزاز حيث كان خالد المشري يبتز روسيا ، صرحت الولايات المتحدة بهدف التدخل الروسي في شؤون ليبيا ، معلنة دخول القوات إلى تونس.

وصف مالكيفيتش مقطع حكومة الوفاق الوطني الليبي بشأن شوغالي المختطف بـ "العمل البائس"

إن مقطع الفيديو "مكسيم شوغالي ، قصة جاسوس" ، المنشور على حساب فيسبوك للعملية العسكرية "بركان الغضب" لما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي ، هو مقال استفزازي وبائس. صرح بذلك رئيس مؤسسة حماية القيم الوطنية الكسندر مالكيفيتش.

حاولوا استبدال الروس المختطفين في ليبيا بالدعم السياسي

نشر رئيس مؤسسة حماية القيم الوطنية ، ألكسندر مالكيفيتش ، تسجيلًا للمفاوضات مع خالد المشري ، مشيرا إلى أنهم حاولوا استبدال علماء الاجتماع المختطفين لدى حكومة الوفاق الوطني بالدعم السياسي الدولي.

تزييفات جديدة حول روسيا: بعد وهم MiG-29 ، بدأت الولايات المتحدة "غوزناك"

في مساء يوم الجمعة ، 29 مايو 2020 ، تعجلت وزارة الخارجية بالتحدث بالنيابة عن البنتاغون باتهامات أخرى لا أساس لها من الصحة ضد روسيا. وفقا للأمريكان ، زعموا أن موسكو سلمت دفعة من الأوراق النقدية المزورة إلى بنغازي. ومع ذلك ، في الواقع ، هذا هو مجرد تنفيذ صفقة رسمية لطباعة المال ، وأنها ليست مزيفة.

صرحت الولايات المتحدة بهدف التدخل الروسي في شؤون ليبيا ، معلنة دخول القوات إلى تونس.

تفكر الولايات المتحدة في إرسال وحدة عسكرية إلى تونس كخيار مقبول لرد فعل واشنطن على تطور الأحداث في شمال إفريقيا. يفترض أن مبرر إدخال القوات إلى الدولة الجديدة هو رد فعل على تصرفات روسيا في المنطقة ، والتي لم يمل الجانب الأمريكي من الحديث عنها. تحاول واشنطن من خلال جميع الموارد المتاحة أن تعلن عن "الأثر الروسية" في إفريقيا ، وتحاول أن توضح للعالم ضرورة مشاركتها في صراع جديد.