Пушков объяснил отказ Меркель от участия в саммите G7 в США

Москва, 30 мая. Острые разногласия между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом по газопроводу «Северный поток — 2» стали причиной отказа немецкого политика от участия в саммите G7. Такое объяснение дал член Совета Федерации Алексей Пушков.

Канцлера Германии пригласил на саммит «Большой семерки» в Вашингтоне именно президент США. По задумке Трампа, июньское мероприятие должно стать символом возвращения возглавляемой им страны к нормальной жизни после пандемии коронавируса.

Однако Меркель ответила на приглашение отказом. Пушков считает, что причина кроется вовсе не в эпидемии, а в несовпадении позиций по вопросу проекта строительства газопровода «Северный поток — 2».

«Трамп, говорят, очень недоволен. Но даже если Меркель в итоге не поедет, «Большая шестерка» — тоже неплохо», — констатировал Пушков в своем Twitter.

Меркель пока решила не ехать на саммит G7 в США. Причина, конечно, не эпидемия - она идёт в Германии на спад, а острые разногласия с Трампом, в т.ч. по Северному потоку-2. Трамп, говорят, очень недоволен. Но даже если Меркель в итоге не поедет, «Большая шестерка» - тоже неплохо. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) May 30, 2020

Ранее американский посол в Германии Ричард Гренелл заявил о планах США ввести санкции против «Северного потока — 2». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала такой шаг циничным на фоне действий многих стран по стабилизации энергетических рынков.

Ряд европейских государств поддерживают проект, поскольку заинтересованы в бесперебойных поставках ресурса. США же выступают против, поскольку стремятся продавать Европе свой сжиженный природный газ.