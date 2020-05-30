Двое ликвидированных в Сунже боевиков готовили теракты в Ингушетии

Магас, 30 мая. Двое боевиков были ликвидированы в ходе операции в городе Сунжа в Ингушетии. Об этом сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

По данным НАК, нейтрализованные боевики планировали совершить теракты на территории Ингушетии. Личности боевиков установлены, добавили в НАК.

Ранее в субботу власти Ингушетии ввели режим контртеррористической операции (КТО) в городе Сунжа. Режим КТО введен в районе, ограниченном улицами Чкалова, Плиева, Дружбы, Висаитова, Южная и Гарданова. В ходе операции была заблокирована группа боевиков.