Дайджест важных новостей Турции за неделю: 25 мая – 31 мая 2020 года

Амбиции Эрдогана в Африке, курды объявили «всестороннюю борьбу с фашизмом», введение Анкарой в эксплуатацию комплексов С-400, а также растрата резерва турецкого ЦБ для спасения лиры — редакция Telegram-канала «Стамбульский волк» рассказывает о главных событиях недели в Турции.

Амбиции Турции в Африке

В колонке для арабского еженедельника The Arab Weekly египетский обозреватель Мохаммед Абуль Фадл пишет, что поддержка Турцией базирующегося в Триполи так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии является частью более широкой стратегии, направленной на распространение своего влияния в странах Африки к югу от Сахары. Реализовывать эту цель турецкое руководство планирует при помощи радикальных джихадистский группировок.

По мнению Фадла, было бы неверно предполагать, что амбиции Турции ограничиваются Ливией или Северной Африкой. Также необоснованно думать, что связи Анкары с террористическими организациями ограничены арабским миром.

«Турецкое правительство проложило путь для своего исламского проекта в Африке много лет назад — как с помощью мягкой силы, так и путем установления связей с радикальными группировками. Первая часть стратегии была проиллюстрирована помощью, предоставленной через деятельность Турецкого агентство по сотрудничеству и координации (TİKA). Вторая часть была отражена в вовлеченности Турции в борьбу с боевиками по всему континенту», — пишет он.

Обвинение Бахчели в работе на спецслужбы

Бывший министр Яшар Окуян обвинил союзника турецкого президента — лидера Партии националистического движения (ПНД) Девлета Бахчели — в том, что он является агентом Национальной разведывательной организации (MIT). В качестве доказательства Окуян привел письмо основателя ПНД Альпарслана Тюркеша по этому вопросу.

«У меня есть рукописное письмо от Тюркеша. Те, кто хочет, могут проверить это и увидеть, что Тюркеш написал: «Девлет Бахчели — агент MIT», — сказал Окуян в интервью турецкому журналисту Хакан Айгюну.

Яшар Окуян, который тоже является бывшим депутатом ПНД, добавил, что знаком с Бахчели более 40 лет и знает, что тот всегда прислуживал MIT.

Окуян напомнил, что Бахчели не был судим во время массового процесса над членами националистической партии после переворота в 1980-х годах с участием 564 подозреваемых.

«В общей сложности 220 из них были осуждены. Судили всех, но не Бахчели», — сказал Окуян.

На вопрос, отрицает ли Бахчели свое сотрудничество с турецкими спецслужбами, Окуян ответил:

«Нет, и это тоже интересно».

Турция уверяет, что введет в эксплуатацию С-400

Представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара намерена ввести в эксплуатацию системы противоракетной обороны С-400, добавив, что причиной задержки стала пандемия коронавируса.

«Мы верны нашему соглашению с Россией по С-400. Все идет так, как было запланировано», — сказал Калын в интервью France 24, добавив, что Турция открыта для переговоров с Соединенными Штатами Америки, если те согласятся продать Patriot.

#Erdogan spokesman Ibrahim Kalin ⁦@FRANCE24: ”the activation of the Russian S400 air defense systems has been delayed by the Covid 19 pandemic. But in principle, we are sticking to our agreement as before”⁦@ikalin1

⁩https://t.co/nyeivdDp5l ⁦⁦ — Marc Perelman (@mperelman) May 25, 2020

Курды в Турции объявили «всестороннюю борьбу с фашизмом»

Заместитель лидера курдской Партии демократии народов (HDP) Алиджан Онлю заявил, что партия начнет «всестороннюю борьбу против фашизма». Он отметил, что в HDP уже давно ведется дискуссия о том, как остановить фашизм и построить новую эру, однако демократические силы не могут противостоять «тотальному фашизму» с помощью классических методов.

«Мы не можем построить новое, используя классические методы. Вот почему мы начинаем новый период. Мы создадим совместную площадку для борьбы со всеми силами демократии», — сказал он в интервью информационному агентству «Месопотамия», добавив, что Турция переживает самый глубокий кризис с момента своего основания.

Онлю сообщил, что члены партии обсуждали создание «совместной линии борьбы» на последнем заседании Центрального исполнительного комитета партии и намерены представить документ о построении демократии 1 июня.

Кроме того, политик раскритиковал недавний законопроект, который привел к освобождению нескольких главарей ОПГ и тысяч заключенных, за исключением политиков, журналистов и активистов.

«Целью освобождения главарей ОПГ является создание нелегитимных групп для противодействия оппозиции», — считает Онлю.

Турецкие оппозиционные партии готовы пойти на досрочные выборы

Представители турецких оппозиционных партий заявили, что готовы к проведению досрочных выборов. Таким образом они прокомментировали слухи на эту тему, усилившиеся после призыва лидера националистов Девлета Бахчели внести поправки в закон «О политических партиях» для продолжения президентской системы. Главным мотивом этого призыва главы Партии националистического движения (ПНД) является желание усложнить участие в выборах представителей новых партий, созданных Ахметом Давутоглу и Али Бабаджаном.

Большинство партий от оппозиции выступили с заявлением, что ожидают проведение досрочных выборов уже в 2021 году.

Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu: “Seçim kanununda değişikliğe gitmek istemlerinin nedeni bir erken seçim olarak yorumlanabilir, doğru. Yine kumpas kuruyorlar. Demokrasiye karşı kurulan her türlü kumpası bozmak, bizim boynumuzun borcudur.” pic.twitter.com/BbMM3uRLhG — CHP ???????? (@herkesicinCHP) May 27, 2020

А глава Республиканской народной партии (РНП/CHP) Кемаль Кылычдароглу заявил, что причина, по которой власти хотят внести изменения в избирательное законодательство, кроется именно в факте возможности досрочных выборов.

Власти Турции захоронили 261 тело в пластиковых контейнерах

????Kilyos Mezarlığı'nda 261 cenazenin gömüldüğü kaldırımın görüntülerine ulaştık

* 1’den 18’e kadar numaralandırılmış mezarların her biri iki katlı

* 261 kişiye ait kemikler plastik saklama kapları içinde üst üste gömülmüş

* 6 numaralı mezarda 24 cenaze varhttps://t.co/6HUcLZmmHe pic.twitter.com/E3aQWubfRE — Mezopotamya Ajansı (@MAturkce) May 21, 2020

Информационное агентство «Месопотамия» (Mezopotamya) опубликовало фото и видео места, где власти захоронили в пластиковых контейнерах останки 261 тела.

Агентство сообщает, что в 2017 году власти перевезли 282 тела боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) с кладбища в юго-восточной провинции Битлис в Стамбул для проведения судмедэкспертизы.

Позже 21 тело было возвращено семьям. Остальные тела были захоронены в безымянной могиле под бетонным фундаментом на стамбульском кладбище в Кильйосе друг на друге, лишь с номерами на контейнерах.

Семья погибшего турецкого солдата не верит в его самоубийство

21-летний Ахмет Тюрели был найден тяжело раненным во время прохождения военной службы в восточной провинции Турции — Ван — на прошлой неделе. Военные признали его смерть самоубийством, но семья Тюрели заявила, что не верит этому объяснению и требует провести расследование.

Семья ссылается на подозрительные обстоятельства, которые, по их мнению, предполагают обратное.

Тюрели был найден тяжело раненным во время дежурства на прошлой неделе и срочно доставлен в больницу. В теле молодого человека было обнаружено три пули автоматической винтовки G-3. Военнослужащий скончался от полученных ран в больнице в Ване в начале этой недели.

Брат Тюрели — Феджри — настаивает, что его младший брат не мог покончить с собой.

«Мой брат был ранен тремя пулями G-3 в верхнюю левую часть груди в сантиметре от сердца. Нам сказали, что он покончил с собой, но я этому не верю. До демобилизации моего брата оставалось совсем немного времени, его служба должна была закончиться 31-го числа этого месяца», — сказал он.

Государственная телекомпания Турции запускает русскоязычный телеканал

Государственная радиотелевизионная корпорация Турции (ТРТ) начала вещание новостей на своей новой русскоязычной платформе, которая, как утверждается, будет играть «активную роль в борьбе с дезинформацией и манипуляциями в качестве надежного источника новостей в русскоязычном мире с его качественной журналистикой».

Канал намерен «держать руку на пульсе региона» при помощи корреспондентов на местах, особенно в Москве.

Член молодежного крыла оппозиционной партии задержан за оскорбление Эрдогана

Дила Каюрга, член местного молодежного отделения главной оппозиционной Республиканской народной партии (РНП/CHP) в Измире, была помещена судом под домашний арест за оскорбление в 2013 году тогдашнего премьер-министра Реджепа Тайипа Эрдогана в социальных сетях.

Эрдоган через своего адвоката подал уголовные жалобы на пятерых членов молодежного отделения РНП по обвинению в оскорблении.

Согласно статье 125 Уголовного кодекса Турции, оскорбление государственных должностных лиц карается лишением свободы на срок от одного года.

Закон Турции об амнистии дискриминирует политических заключенных

Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) раскритиковала Турцию за дискриминацию политических заключенных в своем законе о досрочном освобождении, принятом для облегчения переполненности тюрем во время пандемии COVID-19.

«Закон Турции, разрешающий освобождение заключенных, конкретно исключает десятки тысяч заключенных, произвольно задержанных или несправедливо осужденных в соответствии с антитеррористическими законами, в том числе журналистов, правозащитников, избранных политиков, адвокатов и других лиц», — говорится в заявлении HRW.

В середине апреля парламент Турции принял закон о досрочном освобождении, который категорически исключает тех, кто осужден по обвинению в терроризме, что вызвало широкую критику со стороны десятков правозащитных организаций в стране и во всем мире. Критики осудили политически мотивированные преследования, которые Анкара прикрывает широкой трактовкой антитеррористического законодательства.

Турецкое правительство подверглось критике за то, что оно не решило проблему лиц, содержащихся в предварительном заключении. Их количество составляет значительную часть находящихся в тюрьмах.

Турция потратила 44 млрд долларов своего резерва за 4 месяца

Государственные банки Турции продали около 44 млрд долларов твердой валюты за первые четыре месяца этого года, а также около 77 млрд долларов с начала 2019 года для поддержки курса лиры. Об этом говорится в данных Центрального банка и расчетах четырех банкиров.

По оценкам двух банкиров, в мае были проведены дополнительные продажи, чтобы повысить курс турецкой валюты и компенсировать отток средств на фоне пандемии коронавируса. В результате общий объем продаж в этом году превысил 50 млрд долларов.

Валютные интервенции государственных кредиторов усилили опасения инвесторов по поводу падения валютного буфера Турции, поскольку ее экономика скатывается к резкому спаду.

Чистые валютные резервы Центрального банка страны упали до 26 млрд долларов в этом месяце, хотя в начале 2020 года составляли 40 млрд долларов.