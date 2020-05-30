Нацгвардию мобилизовали в Миннесоте впервые со времен Второй мировой войны

Вашингтон, 30 мая. Губернатор американского штата Миннесота Тим Уолз подписал указ о полной мобилизации сил Национальной гвардии США на фоне массовых протестов из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщил глава Нацгвардии США в штате Миннесота генерал-майор Джон Дженсен.

Дженсен отметил, что накануне были мобилизованы дополнительные силы, число задействованных гвардейцев может достигнуть 2,5 тысячи. Однако и этого недостаточно, сообщил он.

«Губернатор только что издал указ о полной мобилизации сил Национальной гвардии впервые со времен Второй мировой войны», — добавил Дженсен.

Массовые протесты начались в Миннеаполисе и перекинулись на другие штаты после того, как в Сеть попал ролик с задержанием афроамериканца Джорджа Флойда. Один из правоохранителей повалил мужчину, которого подозревали в использовании фальшивой купюры, на землю и прижал шею задержанного коленом к асфальту. Флойд не сопротивлялся и говорил, что не может дышать. Позднее мужчина скончался в больнице.

Ранее президент США Дональд Трамп поблагодарил Секретную службу США, охраняющую его от протестующих, которые окружили Белый дома. Слово «протестующие» Трамп заключил в кавычки. Кроме того, глава государства пригрозил протестующим у Белого дома «злобными собаками и самым жутким оружием».