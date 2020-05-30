Малышева оценила назальную вакцину «Вектора» против коронавируса

Москва, 30 мая. Известная телеведущая Елена Малышева прокомментировала новость о создании назальной вакцины против коронавируса специалистами центра «Вектор».

Врач оценила новый способ использования вакцины. По ее мнению, он может быть более эффективным.

«Это один из прекрасных путей проникновения: в этом случае вакцина идет тем же путем, что и проникает вирус в организм», — сказала Малышева, ее слова передает Nation News.

Доктор медицинских наук заявила, что российские медики научились лечить пациентов с коронавирусом. И это самый большой шаг к победе над COVID-19.

Она добавила, что вакцину против вируса разрабатывают более сотни лабораторий в России и мире. Именно поэтому нет сомнений, что коронавирус через какое-то время не будет представлять угрозу для человека.

Традиционная вакцина против вирусов вводится внутримышечно, а препарат отечественного центра биотехнологии «Вектор» — путем закапывания через нос. В начале июля планируется начать клинические исследования на людях.

По данным Минздрава РФ, на борьбу с COVID-19 было потрачено 500 млрд рублей, что включает выплаты медикам, покупку оборудования для больниц, перепрофилирование поликлиник для приема пациентов с коронавирусом.

Россиян призывают не расслабляться на фоне смягчения карантинных мер. Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что в течение нескольких месяцев будет носить маску и перчатки. И предложил гражданам последовать его примеру.

