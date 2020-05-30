Профессор МГУ Вавилов указал на бесхребетность миссии IRINI по отношению к Турции

Европейские корабли миссии IRINI не мешают турецким ВМС, следующим в Ливию. Такое заявление сделал профессор МГУ, эксперт по Ближнему Востоку Александр Вавилов. В интервью корреспонденту Федерального агентства новостей он рассказал, почему IRINI бесполезна в решении ливийской проблемы.

Несмотря на громогласные заявления европейского сообщества по жесткому контролю эмбарго ООН по поставкам оружия в Ливию в рамках миссии IRINI, Турция сохраняет интенсивное морское сообщение с североафриканской страной. Об этом говорит большое количество турецких кораблей у ливийского побережья. Александр Вавилов указал бесперспективность IRINI, подчеркнув, что ни к каким результатам она не приведет.

Страны Европейского союза, наблюдая эскалацию ливийского кризиса, учредили миссию IRINI. По их мнению, с ее помощью можно контролировать поставки вооружений в страну через Средиземное море. Злостным нарушителем эмбарго ООН стала Турция, создавшая морские и воздушные коридоры для переброски в Ливию огромных партий оружия, военной техники, современного военного оборудования. Несмотря на явные доказательства вмешательства Анкары, систематические нарушения договоренностей о стабилизации ситуации в североафриканской стране, мировое сообщество не создает препятствий для Турции. Под давлением общественности европейцы объявили о создании миссии IRINI, однако ее результативность фактически оказалась нулевой.

Согласно данным мониторинговых ресурсов, у берегов Ливии находится большое количество турецких кораблей, в том числе военных. При этом они располагаются достаточно близко к кораблям НАТО, участвующим в миссии IRINI.

Европа не собирается мешать Турции

Александр Вавилов уверен, что IRINI, как уже видно сейчас, не поможет в решении проблемы с поставками оружия в Ливию. По его словам, никакой конфронтации между турецкими и европейскими кораблями не будет, Анкара продолжил беспрепятственно снабжать террористов ПНС оружием.

«Они не будут блокировать друг друга, они в этом отношении будут друг другу противостоять. Речь идет о том, что цели Турции и цели кораблей НАТО различаются. Если корабли НАТО призваны препятствовать поставкам вооружения в Ливию, то турецкие корабли направлены на то, чтобы оказать содействие одной из сторон ливийского конфликта, правительству ПНС Файеза Сарраджа. Здесь будет противостояние словесное, политическое, дипломатическое. Несомненно, какого-то конкретного и серьезного столкновения не ожидаю. Будут упрекать, но дальше упреков и словесных атак не последует», — пояснил Вавилов.

Собеседник ФАН также напомнил, что Москва с самого начала говорила и объясняла, почему эта миссия обречена на провал и никак не поможет в решении проблемы, поставленной перед ней. Никто не послушал Россию, не посоветовался с Советом Безопасности ООН.

«Не послушались, решили, что будут сами заниматься этим вопросом, вот и получили то, что получили. Никто не советовался, не спрашивал и у Совбеза ООН», — добавил эксперт.

Причины провала IRINI

Александр Вавилов также разъяснил, почему IRINI, вопреки надеждам Европы, только усугубит кризисную ситуацию.