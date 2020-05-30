Немецкие политики осудили решение Трампа выйти из Договора по открытому небу

Берлин, 30 мая. Представители всех политических фракций в Германии отправили американским коллегам коллективное письмо с призывом сохранить Договор по открытому небу и осуждением решения президента США Дональда Трампа выйти из соглашения.

Письмо адресовано комитету Сената США по международным отношениям. В нем немецкие политики назвали договор важным инструментом, «обеспечивающим военную прозрачность и формирующим доверие». Они подчеркнули, что Трамп уничтожает один из последних столпов международной архитектуры безопасности.

Инициировал написание письма депутат партии Христианско-демократического союза (ХДС) Николай Лебель. По его мнению, президент США «играет с огнем», не замечая, что Россия в последнее время проявляла все большую готовность к сотрудничеству.

«Мы направляем обращение из Берлина в Вашингтон в надежде на то, что разум победит, и США не станут выходить из договора», — приводит перевод текста письма ИноТВ.

О выходе США из договора Трамп объявил на прошлой неделе. Американский президент без каких-либо доказательств заявил, что Россия якобы «не придерживается» условий соглашения.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко подчеркнул, что Москва намерена соблюдать все пункты Договора по открытому небу до тех пор, пока действует это соглашение. Дипломат выразил надежду, что и остальные страны — участники соглашения будут добросовестно подходить к своим обязанностям.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей назвал обвинения со стороны США по ДОН в адрес России голословными. Он заметил, что американцы действуют по давно проработанному сценарию.