В поисках МиГ-29: как американцы приняли новую партию в Сирии за поставки для Хафтара

Эксперты обращают внимание на появление в Интернете информации о боевых самолетах ВКС России, перекрашенных на авиабазе Хмеймим якобы перед отправкой в Ливию. Тем не менее попытка в очередной раз выдать желаемое за действительное провалилась по всем статьям. В поисках неведомых ливийских МиГ-29 авторы фейков взяли новости из сирийского сегмента СМИ и преподали их по-своему.

В анатомии и жизнеспособности вбросов о «поставках» Россией самолетов для Ливийской национальной армии (ЛНА) разбирался руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

Что нам известно на текущий момент?

«Русские отправляли самолеты в Ливию» — такова главная тема обсуждений в российском и иностранном военно-политическом сообществе последних трех дней. Спорное заявление Африканского командования США оказалось полно нестыковок и откровенных фальшивок, которые наскоро превратили в единый «отчет» и выставили на всеобщее обозрение.

Но обо всем по порядку.

26 мая 2020 года Африканское командование ВС США (AFRICOM) обнародовало пресс-релиз, посвященный якобы имевшей место переброске российских реактивных истребителей четвертого поколения из России в Ливию. К тексту, снабженному комментариями командующего AFRICOM генерала армии США Стивена Таунсенда и командующего ВВС США в Европе и Африке генерала Джеффа Харригяна, прилагались фотографии.

О том, что данные фотографии являются по меньшей мере несостоятельным доказательством (или же в худшем случае — откровенно лживым вбросом), уже писали наши коллеги из Федерального агентства новостей. Я же в свою очередь обращу ваше внимание на одну деталь, объяснение которой стало известно только сегодня.

Сирийский фотоальбом

Для начала вспомним, что в заявлении AFRICOM присутствовало много фотографий из Сирийской Арабской Республики. Это неудивительно: за последние пять лет Россия и США неоднократно встречались в воздухе, правда, без опасных инцидентов. Так, в отчете фигурируют фотографии четырех МиГ-29 и четырех Су-35 на российской авиабазе Хмеймим. Сначала демонстрируются самолеты на взлетной полосе, затем отмечены пустые места, оставшиеся якобы после вылета в Ливию. Однако из-за того, что исходные данные фотоснимков закрыты черными полями, невозможно идентифицировать дату и место.

На фотографиях самолетов в воздухе, опубликованных AFRICOM, знаки принадлежности к ВКС России отчетливо видны — что напрочь разрушает тезис Таунсенда о «закрашенных опознавательных знаках». Снять такие фотографии США могли и в небе Сирии, где российская авиация выполняет задачи по воздушному патрулированию. На это также намекают закрытые выходные данные: когда была сделана та или иная фотография — неизвестно.

Новая партия для Дамаска

Вернее, было неизвестно — до недавнего времени.

Фотографии, на которые ссылаются и эксперты, и журналисты, были сделаны в ходе передачи ВВС САР первой партии многоцелевых истребителей МиГ-29 на авиабазе Хмеймим, о чем ранее сообщалось в СМИ. Данные сообщения опирались на публикацию, сделанную в Telegram-канале «Майор и Генерал».

Факт получения партии новых улучшенных самолетов ВКС РФ МиГ-29 подтвердили и источники в Сирийской Арабской Армии (САА). По данным сирийского информационного агентства SANA, самолеты были доставлены на авиабазу Хмеймим. Отдельные источники даже называют дату передачи — аж 20 мая, за неделю до пресс-релиза AFRICOM. Вторая партия самолетов от России прибыла в Сирию сегодня днем. Удивительно, что авторы статей, которые принялись обсасывать заявление американских военных, не удосужились сослаться на первоисточники фотографий, либо решили просто умолчать факт передачи самолетов сирийской стороне.

Триколор и две звезды

В качестве одного из «доказательств» авторы фейков принялись в один голос повторять тезис Стивена Таунсенда о «закрашенных опознавательных знаках» у МиГ-29. На этот счет у вашего покорного слуги тоже имеется мнение.

Нужно напомнить, что практика закрашивания опознавательных знаков при передаче военной техники другому государству является общепринятой. Было бы глупо предполагать, что сирийские летчики будут летать на самолетах с российскими опознавательными знаками.

Приходится признать очевидное: распространение данных фейков является продолжением антироссийской кампании по обвинению РФ в поддержке одной из сторон ливийского конфликта. В качестве основы данной кампании многочисленные «зубоскалы» в Сети взяли пресс-релиз командующего AFRICOM — и не посмотрели ни на источники новостей, ни на то, что доклад был уже ранее разоблачен экспертами, которые нашли в нем массу нестыковок и противоречий. Стало быть, и компетентность авторов, которые разгоняют эти фейки, также вызывает глубокое сомнение.