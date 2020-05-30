Самонкин назвал беспорядки в США следствием неэффективного законодательства

Москва, 30 мая. Российское законодательство позволяет правоохранителям пресекать на корню незаконные массовые мероприятия и акции и не допускать беспорядков, заявил президент Евразийского института молодежных инициатив Юрий Самонкин.

В США массовые протесты начались в Миннеаполисе и перекинулись на другие штаты после того, как в Сеть попал ролик с задержанием афроамериканца Джорджа Флойда. Один из правоохранителей повалил мужчину, которого подозревали в использовании фальшивой купюры, на землю и прижал шею задержанного коленом к асфальту. Флойд не сопротивлялся и говорил, что не может дышать. Позднее мужчина скончался в больнице.

По словам Самонкина, США столкнулись с настоящей катастрофой, которая обусловлена внутренними проблемами и противоречиями в стране. Политолог отметил, что до сих пор не было официального извинения со стороны американских властей, кроме того, правоохранительные органы США оказались недееспособны в данной ситуации.

«То, что сегодня творится на американских улицах, уже напоминает какое-то подобие майдана. Эта ситуация двоякая. Реакция общественности на беспредел полиции вполне понятна и объяснима. В то же время стражи порядка действуют очень грубо и радикально и не церемонятся с протестующими. Особенно, если сравнивать с нашей страной», — отметил он в комментарии «ПолитРоссии».

Самонкин напомнил, что США критиковали российских правоохранителей за слишком жесткие меры на незаконных акциях. Однако в России полиция не совершала преступлений, а также не использует крайние меры борьбы – слезоточивый газ и другие.

Политолог обратил внимание на отличия российского законодательства в части проведения массовых мероприятий от американского.

«Правоохранительная система США крайне жестокая и извращенная. У нас ситуация совсем другая. У нас действуют нормы. Да, они строгие и даже жесткие, но, как мы сами могли убедиться на опыте протестных настроений в нашей стране, это необходимо для того, чтобы успешно работать на опережение», — подытожил эксперт.

Ранее президент США Дональд Трамп поблагодарил Секретную службу США, охраняющую его от протестующих, которые окружили Белый дома.