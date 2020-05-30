Рецидивист в Башкирии пять часов насиловал женщину в своей машине

Уфа, 30 мая. Мужчина в Башкирии подкараулил женщину-повара деревенской школы и насиловал ее в течение нескольких часов, сообщили в правоохранительных органах.

Преступление произошло 27 мая в Белорецком районе. По словам пострадавшей, насильник встретил ее на окраине населенного пункта.

Он схватил жертву и затащил ее в машину. После этого злоумышленник раздел жертву и надругался. Он насиловал потерпевшую пять часов, а потом выбросил из авто и скрылся.

Полиция установила, что к преступлению причастен 29-летний местный житель. Ранее мужчина уже отбывал наказание в тюрьме. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Поиски подозреваемого продолжаются, эксперты собирают доказательную базу. Криминалисты взяли образцы тканей из брошенного автомобиля.

Ранее сообщалось, что в Петербурге отчим в течение трех лет насиловал дочь своей сожительницы. Еще один инцидент произошел в Саратове, где пьяный мужчина надругался над пенсионеркой прямо посреди улицы.